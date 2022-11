Harmonie Vreugd in Deugd Meulebeke huldigt muzikanten

Tijdens het Sint-Ceciliafeest van de plaatselijke koninklijke harmonie Vreugd in Deugd werden enkele verdienstelijke muzikanten in de bloemetjes gezet.

Thomas Matton ontving voor 10 jaar lidmaatschap het speldje, een kristallen ereteken voor 15 jaar lidmaatschap was er voor Tony Hoedt en Rebecca Plouy, voor 20 jaar inzet bij de harmonie werden Ruben Dewiele en Stefanie Fockedey in de bloemen gezet.

Het parel ereteken, voor 35 jaar lid, was er voor Nancy Vervaeke. Een robijnen ereteken en de zilveren medaille Leopold II Orde was weggelegd voor Geert Tytgat die al 40 jaar lid is van de harmonie.