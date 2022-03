Festival Dranouter voegt Zaz, Tindersticks, Daði Freyr en Madou toe aan affiche

De vroegboekactie zit erop: vanaf vandaag 21 maart start de reguliere voorverkoop voor Festival Dranouter 2022. En om de lente helemaal goed in te zetten, trakteert Festival Dranouter met een nieuwe portie namen voor de editie van 5, 6 & 7 augustus 2022.

Naast Rodrigo Y Gabriela, Intergalactic Lovers, SX Unplugged, Go_A, Guido Belcanto, Turfu en Fleuves, zakken ook deze artiesten af naar Dranouter: ZAZ, Tindersticks, Querbeat, Kids With Buns, K.Zia, Daði Freyr, Madou, Black Water County en Raske Drenge. Met deze line-up blijft Festival Dranouter kwaliteit hoog in het vaandel dragen met opnieuw een mooie combinatie van grote headliners en kwalitatieve ontdekkingen.

ZAZ

Vier jaar na de release van ‘Effet Miroir’, goed voor platina in Frankrijk, scoort ZAZ opnieuw met haar vijfde studioalbum ‘Isa’ (2021). De naam van het album komt van ZAZ’ echte naam Isabelle en dat zet meteen de toon voor haar meest persoonlijke werk tot nu toe. Na het duizelingwekkende succes van haar wereldhit ‘Je Veux’ in 2010, beleefde ZAZ een hectisch decennium. Toen de wereld begin 2020 in lockdown ging, bleek dit dan ook een welgekomen inspiratiebron voor nieuwe muziek.

Met haar stem die beter klinkt dan ooit, even levendig als ontroerend, en met teksten die rechtuit en persoonlijk zijn, getuigt deze Franse superster van een niveau op eenzame hoogte. ZAZ verliest zichzelf nooit in grootsheid en bombast, ze brengt shows op mensenmaat en dicht bij haar publiek. Verwacht je aan een zeldzaam spektakel: energiek, positief en genereus. Je verlaat het festival gegarandeerd met een glimlach, ‘de la joie et de la bonne humeur’. Dankzij ZAZ weet je weer dat het goed is om ‘la vie en rose’ te zien. Kortom :de perfecte afsluiter van Festival Dranouter 2022, quoi?

Tindersticks

Tindersticks, de iconische band rond frontman Stuart Staples, komt hun dertigjarige jubileum vieren in Dranouter. Met de release van ‘Past Imperfect: The Best of Tindersticks ’92-’21’ onder de arm, keren de Britten met veel zin en liefde voor de fans terug naar het livepodium.

Dertig jaar geleden verscheen het gelijknamige debuutalbum ‘Tindersticks’, het startpunt van een buitengewone carrière doorspekt met een voor hen zo kenmerkende melancholie, gedragen door het unieke stemgeluid van Staples.

Het concert op Festival Dranouter belooft een muzikale reis te worden doorheen het hele oeuvre van de afgelopen dertig jaar: van hun grootste songs (Tiny Tears, My Oblivian…) tot en met de prachtige nieuwe single ‘Both Sides of the Blade’. Hét muzikale fleece dekentje op een warme zomeravond…

Madou

“Sommige liedjes moet je niet zingen maar kerven”, volgens wijlen Simon Carmiggelt. Niemand die bij ons mooier kan kerven dan Vera Coomans. Samen met violist/pianist Wiet Van De Leest maakte Coomans in de jaren ’70 furore met Rum, dé Vlaamse folkgroep. Het vervolg werd Madou. Voor het debuut uit 1982 worden vandaag astronomische bedragen neergelegd. Madou is tijdloos, zoveel is zeker.

Na een stilte van zowat 40 jaar (!) maakt Madou met het album “Is er iets?” een onwaarschijnlijke en ijzersterke comeback. Met een fris geluid dat niet alleen oude, maar vooral nieuwe zielen voor zich wint. Madou is herrezen dankzij de volgende generatie.

De motor is Thomas Devos, zoon van Vera en bekend van Rumplestitchkin en Tommigun. Hij bracht vers materiaal aan dat het vuur liet heropflakkeren en maakte nieuwe arrangementen voor oude songs. Madou brengt extra strijkers mee naar Festival Dranouter – deze live bezetting zal enkel en alleen te zien & te horen zijn op Dranouter!’

Daði Freyr

Toen Daði Freyr met zijn band Gagnamagnið in 2020 het nummer ‘Think About Things’ inzette, won hij meteen miljoenen harten bij de kijkers van de grootste televisieshow ter wereld: het Eurovisiesongfestival. Het catchy popnummer met het bijhorende grappige dansje ging al voor het festival viraal en scoorde een gigantisch aantal views en streams.

Daði Freyr maakt live een unieke indruk met zijn opvallende zanglijnen, funky beats en feestelijke synths. Bovendien zorgen de geinige choreografieën, gezellige sweaters en gepixelde visuals voor spektakel op het podium. Met zijn EP ‘Welcome’ bewijst hij dat hij geen one-hit wonder is, maar uitblinkt in het schrijven van veelzijdige popnummers. Nog effe de dansmoves oefenen voor de spiegel en je bent helemaal klaar voor dit topconcert!

Kids With Buns

Kids With Buns is de band van Marie van Uytvanck en Amber Piddington. Met hun sfeervolle slaapkamerpop, gedragen door de unieke androgyne diepe stem van Marie, creëert Kids With Buns een sound die zalen en festivalweides stil krijgt.

Frisse nummers die balanceren tussen melancholie, kracht en kleur. Met een nuchtere onbevangenheid wekken ze een gevoel van geborgenheid op.

Hun muziek wordt wel eens vergeleken met London Grammar, Phoebe Bridgers en Girl In Red. Live zorgt de dynamiek tussen de dames voor een intense, warme beleving van hun tracks. Deze band is klaar voor de grote podia en om je daar helemaal in te pakken.

Querbeat

De Duitse brassband Querbeat zal gegarandeerd een feestje bouwen op Drannie! Hun liedjes zijn feelgood anthems die een glimlach op je gezicht toveren. Hun concerten zijn een mix van heel veel passie, gezellige chaos, uiteenlopende genres, muzikaal vakmanschap en visuele zottigheid.

Een portie carnaval op het podium – en dat midden augustus! Als er een band in slaagt om de weide op en neer te laten gaan, dan zijn het deze Duitse kerels wel. Querbeat ist ganz toll!

K.ZIA

De appel valt niet ver van de boom. In het geval van de Belgische K.ZIA gaat dit cliché helemaal op. Als dochter van toerende artiesten mocht ze al vroeg proeven van alles wat de wereld en het podium te bieden hebben. K.ZIA deed backing vocals voor haar moeder Marie Daulne (Zap Mama) in Japan en de VS, en toerde in grote performances met haar papa Bernard Quental, bekend om spectaculaire stunts als acrobaat te paard.

K.ZIA maakt alternatieve r&b, soul, pop, trap, afrobeat en alles daartussen. K.ZIA wil met haar muziek zowel culturen als genres verbinden. Ze wil een veilige plek creëren waar iedereen van muziek kan genieten en vrij kan zijn. Haar debuutalbum ‘Genesis’ blinkt uit in zwoele, beklijvende urban music met een exotisch tintje.

Black Water County

Een band die de spirit van Festival Dranouter helemaal samenvat: een warm dansfeest met een flinke scheut folk, pintjes drinken en hopen sfeer. Black Water County brengt een energieke liveshow van supersnelle banjo riedels, shanties met hoge meezingfactor, punkgitaren en opzwepende vioolsolo’s.

De groep klinkt als Flogging Molly en Dropkick Murphys, maar vooral als Black Water County, die de tent helemaal zal laten ontploffen!

Raske Drenge

Deze “snelle jongens” (of “Raske Drenge” in het Faeröers) speelden de tent helemaal plat op de Dranouter Zomersessies XL (2021). Zonder grote bekendheid of hits, enkel door hun aanstekelijk speelplezier en opzwepende muziek. Het is dan ook geen verrassing dat deze jonge honden de Flanders Folk Award 2022 voor beste live act hebben gewonnen.

Hun sound, met wortels in de Scandinavische en Noord-Atlantische traditionele muziek, wordt live gebracht met hopen energie en een punk attitude. De Belgische helft van het duo is de violist Oscar Beerten. Hij wordt vergezeld door gitarist en zanger Ragnar Finsson, die afkomstig is van de Faröereilanden.

Met de unieke combo van Noorse hardanger viool en de poëtische Faeröerse taal hebben ze op een korte tijd een stevige internationale reputatie bij elkaar gespeeld. Laat je helemaal overrompelen door de oerkracht die Raske Drenge is!