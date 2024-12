Drukke kerst voor SOULmates: koor zingt dit eindejaar de sterren uit de hemel

Het kerstconcert met Kunst na Arbeid in Veldegem of de kerstconcerten met Patrick Hamilton in de kerk van Loppem: wie het koor SOULmates aan het werk wil zien, heeft deze kerst maar uit te kiezen.

Zo’n honderd leden jongens, meisjes, mannen, vrouwen telt het koor dat Lies Degroote zo’n zes jaar geleden oprichtte. Samen met haar broer Bart en schoonzus Mieke Bonneure heeft ze de leiding over haar SOULmates. Het koor bouwde de voorbije jaren een stevige reputatie op en dat succes weerspiegelt zich ook deze kerstperiode. “We hebben inderdaad een drukke periode voor de boeg”, glimlacht Lies.

“Nu vrijdagmorgen tussen 8 en 9 uur komen we live op Qmusic met onze nieuwe single Hallelujah, een cover van Leonard Cohen, die we uitbrachten samen met producer Patrick Hamilton uit Loppem. De videoclip hebben we trouwens opgenomen in Ter Loo en zal vanaf zaterdag 21 december te zien zijn op Ment 55.”

Vrijdagochtend worden ze nog in de Medialaan verwacht, maar vrijdagavond moeten de SOULmates alweer in Sijsele staan. Daar geven ze voor Rotary een concert met Patrick Hamilton. “Dat concert doen we op donderdag 26 december nog twee keer over in de kerk van Loppem. We treden op om 16 en 20 uur en uiteraard zal Patrick Hamilton er ook weer bij zijn. Het concert van 20 uur is wel al uitverkocht”, vervolgt Lies.

De Warmste Week

Ook samen met Kunst na Arbeid slaat SOULmates de handen in elkaar. “Samen met de harmonie uit Veldegem geven we op zondag 22 december in De Bosserij een uniek en hartverwarmend kerstconcert waarvan de opbrengst volledig naar De Warmste Week gaat, met als thema dit jaar: ‘Vlammen tegen eenzaamheid’. In een maatschappij waar individualiteit en prestatiedruk steeds meer de norm worden en waar sociale media vaak het fysieke contact vervangen, is eenzaamheid een toenemend probleem. Verenigingen zoals KNA en SOULmates, die mensen van alle leeftijden samenbrengen, spelen een cruciale rol in het bouwen van verbinding en het tegengaan van eenzaamheid.”