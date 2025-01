De nieuwjaarswensen van Camille Dhont (23): “Nog meer genieten van wat mij allemaal overkomt”

Een nieuw jaar, dat betekent ook: goede voornemens, ambitieuze plannen en grote dromen. Wij vroegen aan zeven bekende West-Vlamingen wat 2025 voor hen in petto heeft. Dit zijn de antwoorden van Camille Dhont.

Camille Dhont (23) heeft er een boerenjaar opzitten. De zangeres uit Zwevegem stond liefst vier keer in het Sportpaleis én speelde in haar eigen telenovelle Milo. Bekomen deed het multitalent met een welverdiende vakantie, samen met haar vriend Dino.

1. Wat is je belangrijkste goede voornemen voor 2025?

“Ik wil dit jaar nóg meer genieten van wat mij allemaal overkomt.”

2. Waar kijk je het meest naar uit in het nieuwe jaar?

“Na twee jaar bijna dagelijks op de set van Milo gestaan te hebben, kijk ik ernaar uit om in 2025 weer veel op te treden. Want zingen en dansen is mijn leven!”

3. Welke plek in West-Vlaanderen wil je dit jaar absoluut bezoeken?

“Er zijn zoveel leuke dingen te doen in West-Vlaanderen, maar ik kan echt genieten van een dagje aan zee in Oostende.”