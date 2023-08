Sterke julimaand voor het In Flanders Fields Museum: kaap van 20.000 bezoekers overschreden

Halfweg de zomer kan het In Flanders Fields Museum een eerste balans opmaken van het aantal bezoekers en die is positief. Voor het eerst sinds 2019 wordt de kaap van 20.000 bezoekers gehaald in een zomermaand.

Door de vele Britse scholieren staat het Verenigd Koninkrijk in juli 2023 op één boven de bezoekers uit eigen land. “Met 20.135 bezoekers in juli zijn we heel tevreden. Daarmee benaderen we voor het eerst heel dicht het aantal van juli 2019, toen waren het er 21.586. Het laatste jaar vóór de coronapandemie en de Brexit. In totaal kwamen bezoekers uit een 50-tal verschillende herkomstlanden. Op nummer één het Verenigd Koninkrijk met 39,94%. Op twee de bezoekers uit eigen land met 30,78% en op drie Nederland met 12,71%. Onze grote tijdelijke expo ‘For Evermore’, over de begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog, heeft zeker een positieve invloed op onze bezoekersaantallen”, meldt Dimitry Soenen, schepen voor musea (N-VA).

Britse scholen

Van de 20.135 bezoekers waren er 5.249 van Britse scholen. Dat aantal ligt zo’n 20% lager dan het aantal Britse scholen in 2019. Vermoedelijk zijn de nog steeds hoge inflatie in Groot-Brittannië en aanhoudende problemen met reisformaliteiten in de Kanaalhavens de belangrijkste oorzaken.

Frankrijk

Over de periode januari – juli 2023 ligt de verhouding van de nationaliteiten enigszins anders. Belgische bezoekers staan op één met 42,03%. Britse op twee met 30,15% en Nederlandse op drie met 13,69%. Een aantal andere landen raakt ook boven een aandeel van één procent, met name Frankrijk met 2,28 %, de Verenigde Staten met 1,53%, Duitsland met 1,31% en Canada met 1,16%. Het totale bezoekersaantal voor de eerste zeven maanden van 2023 staat op 95.881.

In 2019 over het ganse jaar stonden de Britten op de eerste plaats met 33,7% en de Belgen op twee met 31,9%. Nederland op drie met 13,2%. Het aandeel van andere Europese en vooral ook niet-Europese landen was toen wel nog iets groter.

Andere indicatoren

Diego Desmadryl, schepen voor toerisme (Open Ieper): “Andere indicatoren zoals de logiesbezetting, het aantal bezoekers in de dienst toerisme en gidsbeurten voor groepen, tonen aan dat het toerisme in onze stad in 2023 de vergelijking met 2019 kan doorstaan. Bezoekers uit eigen land nemen een groter aandeel in, maar daardoor zijn we minder afhankelijk van de Britse markt. Er komen ook meer bezoekers naar Ieper voor andere troeven die we te bieden hebben, zoals fietsen en wandelen. Die worden dan ook meer uitgespeeld dan voorheen”.