Podcastreeks ‘22 april 1915’ van het In Flanders Fields Museum verhaalt gitzwarte bladzijde uit de geschiedenis: “Verleden tastbaar maken”

Op 22 april 1915 werd bij Ieper een donkere pagina in de geschiedenis opengeslagen. Voor het eerst werd er een chemisch massavernietigingswapen ingezet: chloorgas. Het gas spaarde niets of niemand, honderden burgers en militairen lieten die dag het leven. In een vierdelige podcastreeks van het In Flanders Fields Museum hoor je de lotgevallen van die gitzwarte dag. Het is de allereerste podcastreeks van het museum.

Iedere podcastaflevering start op een herdenkingsplek van de Eerste Wereldoorlog: een Franse, Duitse en Britse begraafplaats en de Menenpoort. Getuigenissen van burgers en militairen, gelinkt aan die specifieke plek, katapulteren de luisteraar terug naar 22 april 1915. De liefdevolle briefwisseling tussen de Franse commandant Georges Lamour en zijn vrouw Angèle Plouvier of de getuigenis van Maurice Quaghebeur, toenmalig inwoner van Boezinge, brengen die verre geschiedenis heel erg dichtbij.

Verlengde van de werking

“De podcastreeks ligt in het verlengde van de museumwerking: persoonlijke getuigenissen en het hedendaagse landschap linken aan de ‘grote geschiedenis’. Het maakt het verleden tastbaar”, zegt Stephen Lodewyck, directeur van het In Flanders Fields Museum.

Duiding

‘22 April 1915’ is een documentair luisterverhaal in vier delen. Acteur Sebastien Dewaele vertelt en Pieter Trogh, wetenschappelijk medewerker van het museum, gidst. Piet Chielens, oud-directeur en vrijwilliger van het museum, zorgt voor extra duiding.

Smaakt naar meer

“‘22 april 1915’ is de eerste podcastreeks van het In Flanders Fields Museum, en het smaakt naar meer. Het is een nieuwe en andere manier om de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog te verhalen”, aldus Dimitry Soenen, voorzitter AGB Musea en schepen van Musea (N-VA).

Mediafin

Deze podcastreeks is een productie van het In Flanders Fields Museum in het kader van de tijdelijke tentoonstelling “For Evermore. Begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog” en het project “Landscapes 2023-2024. Feel Flanders Fields”. De podcast is geproducet door het audioproductiehuis van Mediafin.