Goed rapport voor het In Flanders Fields Museum: meer dan 168.000 bezoekers vonden hun weg naar het Ieperse museum

2023 was een goed jaar voor het In Flanders Fields Museum. Maar liefst 168.054 mensen bezochten het museum. Dat is een stijging met 25,5% in vergelijking met 2022. “Daarmee bevestigt het In Flanders Fields Museum zijn rol als hét startpunt voor een bezoek aan de Stad Ieper en de streek in het kader van de Eerste Wereldoorlog”, klinkt het.

Het In Flanders Fields Museum zag zijn bezoekersaantallen fors stijgen in 2023. Met 34.138 bezoekers meer dan in 2022, steeg het bezoekersaantal tot 168.054.

Meer buitenlandse bezoekers

Er waren afgelopen jaar opnieuw meer buitenlandse dan binnenlandse bezoekers. 60% van het totaal aantal bezoekers was afkomstig uit het buitenland. Met 47.055 bezoekers voerde Groot-Brittannië opnieuw, na de Coronacrisis en de Brexit, de eerste plek aan. Ook Nederlanders smaakten het museum: 25.208 noorderburen bezochten het In Flanders Fields Museum.

Startpunt

De meeste binnenlandse bezoekers in 2023 waren afkomstig uit West- en Oost-Vlaanderen (samen goed voor 50% van de Belgische bezoekers). “Een bezoek aan Ieper en omgeving in het kader van de Eerste Wereldoorlog start in het In Flanders Fields Museum. Na je bezoek ben je perfect voorbereid om het herdenkingslandschap van de Eerste Wereldoorlog te ontdekken”, zegt Stephen Lodewyck, directeur In Flanders Fields Museum.

Publiekstrekkers

De expo over de oorlogsherinneringen van Raoul Servais en het presenteren van werken van de Oekraïense artist in residence Nikita Kadan, trokken verschillende doelgroepen aan. De sterkste publiekstrekker was en is de tijdelijke tentoonstelling For Evermore. Begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog. Zo’n 36.000 mensen hebben deze expo reeds bezocht. “Met 36.000 bezoekers is For Evermore één van de beste tijdelijke tentoonstellingen van het In Flanders Fields Museum. De tentoonstelling is bovendien geselecteerd als officiële culturele activiteit tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Je kan For Evermore bezoeken tot 18 februari. Ieperlingen bezoeken de tentoonstelling gratis”, aldus Dimitry Soenen, voorzitter van het AGB Musea Ieper.

Eerste podcastreeks

Een primeur afgelopen jaar was de lancering van museums allereerste podcastreeks 22 april 1915. In vier afleveringen hoor je de lotgevallen van een gitzwarte dag in de geschiedenis. Voor het eerst werd er een chemisch massavernietigingswapen gebruikt: chloorgas. Na twee maanden zijn de afleveringen zo’n 8.000 maal beluisterd.

Opnieuw meer schoolbezoeken

Ook het aantal schoolbezoeken steeg sterk in 2023 en ook Britse scholen vonden hun weg terug naar het museum. In totaal bezochten 54.870 leerlingen het museum. De meeste scholen waren afkomstig uit Vlaanderen en Groot-Brittannië. De Britse scholen waren opnieuw goed voor 40% van het totaal aantal schoolbezoeken.

Nieuwe educatieve dagtrip

Met de nieuwe educatieve dagtrip The Salient Illustrated hoopt het museum extra scholen te bereiken. Deze dagtrip is gelanceerd onder nationale en internationale persaandacht in het najaar van 2023. De leerlingen bezoeken niet alleen het museum, maar trekken ook het herdenkingslandschap in. Met een tablet leren ze meer over loopgraven op de historische site Yorkshire Trench & Dugout en bezoeken ze nabijgelegen slagveldbegraafplaatsen, waarvan enkele recent erkend als UNESCO werelderfgoed. Britse cartoonist Dave Chisholm (The Sunday Times & The Daily Telegraph) creëerde voor dit educatief pakket een grote landschapstekening van het noordelijke slagveld van de Ieperboog.