Kunstencentrum BUDA start zomer met nieuwe editie van Almost Summer Festival: “Focus op intersectioneel feminisme”

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert kunstencentrum BUDA het Almost Summer Festival in Kortrijk. Het festival brengt 12 nieuwe dans- en theatervoorstellingen, maar ook een open school met workshops, collectieve lezingen, installaties en een bibliotheek. De focus ligt dit jaar op een intersectionele benadering van feminisme.

Wie wil gaan voor de ‘full Almost Summer experience’ kan tijdens het festival gratis kamperen. Almost Summer vindt plaats van 29 juni tot en met 9 juli op verschillende locaties op het Buda-eiland: Budascoop, Budatoren, BK6 en de Verlaagde Leieboorden.

Met ‘Feminist Futures’ als ondertitel wordt de focus gelegd op intersectioneel feminisme waarbij alle vormen van discriminatie als samenhangend worden beschouwd. Het Almost Summer / Feminist Futures Festival is onderdeel van apap (advancing performing arts project), een internationaal netwerk van 11 Europese culturele organisaties.

Ongelijkheid aanpakken

Het wordt medegefinancierd door het ‘Creative Europe programme’ van de Europese Unie en streeft de ambitieuze doelstelling na om krachtige sociale veranderingen teweeg te brengen door middel van kunst.

“Het hoofddoel van het project is het aanpakken van ongelijkheid in de hedendaagse podiumkunsten en het publiek hiervan bewustmaken. Het heeft ook ons werk bij BUDA beïnvloed. Onze feministische beweging is er één van een meer rechtvaardige en egalitaire samenleving, tussen alle mensen.”

Dwarse gedachten

“Aandacht geven aan kunstenaars met een minderheidsachtergrond die in hun praktijk te maken hebben met discriminatie. De creaties op dit festival dragen vuur, verlangens, subversiviteit en festiviteit in zich. De ‘Feminist School’ wil de huidige polarisering overstijgen en kwesties rond identiteitspolitiek herwaarderen. Geen hapklare antwoorden maar dwarse gedachten, met respect voor ieders geschiedenis en gevoeligheden”, zegt artistiek leider Mathilde Villeneuve.

“Met het ‘pay what you can’ systeem kunnen mensen naar de voorstelling komen voor de prijs die het best binnen hun financiële situatie past”

Op het programma staan fantastische werken van nationale en internationale kunstenaars waaronder de zeven minuten durende één-op-één-performance van Antonia Baehr op zaterdag 1 juli.

“Een absolute aanrader. ‘Le Chant du Psychophone’ nodigt je uit om via de oren contact te maken met wat zowel nabij is als veraf. De zintuigen worden geprikkeld zonder dat je zelf iets moet doen”, zegt productiemedewerker Famke Struyve.

Openingsvoorstelling

De openingsvoorstelling van het festival is van de Finse choreograaf Sonya Lindfors. In ‘Cosmic Latte’ roepen Lindfors en haar performers een wereld op waar zwart en wit niet meer tegenover elkaar staan, maar vloeiend mengen in diverse tinten van beige. Hedendaagse dans staat er naast West-Afrikaanse kosmologie. De jazzlegende Sun Ra klinkt er naast Bach.

“Met BUDA willen we ervoor zorgen dat iedereen het festival kan bijwonen door zoveel mogelijk drempels weg te halen. Voorstellingen met de tag ‘relaxed performance’ zijn prikkelarm: het zaallicht gaat niet volledig uit, het geluid staat niet te hard, spontane reacties zijn geen probleem en je kan om het even wanneer de zaal in- en uitlopen.”

Almost Summer Café

“Ook financieel willen we niemand uitsluiten. Met het ‘pay what you can’ systeem kunnen mensen naar de voorstelling komen voor de prijs die het best binnen hun financiële situatie past. Mensen die een hogere ticketprijs kunnen betalen, maken het mogelijk dat anderen minder betalen of gratis komen”, aldus Kristof Jonckheere, algemeen directeur van kunstencentrum BUDA.

In de tuin van Broelkaai 6 bevindt zich het Almost Summer café (DURFBAR) link: https://kw.be/nieuws/economie/horeca/durfbar-palmt-deze-zomer-de-tuin-van-bk6-in/). Hier kan het publiek van donderdag tot zondag bijpraten, kunstenaars ontmoeten en genieten van een drankje en een vegetarische maaltijd door Dots and Bullets in samenwerking met Karkas. Er is een gratis camping op zaterdag 1 juli en zaterdag 8 juli in een gebouw dichtbij de festivallocaties. Reserveren is verplicht via info@buda.be.

Informatie en tickets op www.buda.be/festival/almost-summer-feminist-futures-festival.