DURFBAR palmt deze zomer de tuin van BK6 in

Vrijdag zwaaiden de deuren open van de zomerbar op de site van Broelkaai 6. De stadstuin werd omgetoverd tot hét terras voor elke Kortrijkzaan. DURFBAR is ook het ankerpunt voor de activiteiten van DURF2030, dat culturele experimenten stimuleert in aanloop naar de Kortrijkse kandidatuur om Culturele Hoofdstad van Europa te worden in 2030. “DURFBAR is de toegangspoort voor mensen die meer willen weten over onze kandidatuur of zich willen engageren. Naast een buitenbar, is het ook een ontmoetingsruimte”, zegt Jolle Desloover, coördinator van DURF.

Het duo achter DURFBAR zijn Emma Pauwels (28) en Angelina Toemasian (25), twee energieke jonge vrouwen. Emma wordt het gezicht van de bar, Angelina staat in voor de exploitatie. Verenigingen, organisaties en lokale ondernemers kunnen terecht in BK6 om één van de vergaderzalen op het gelijkvloers te huren. Particulieren kunnen dan weer terecht in de Orangerie voor privéevenementen. Ook de tentoonstellingsruimte in de zijvleugel kan gehuurd worden voor tijdelijke expo’s. Hiervoor kan je contact opnemen met Angelina via angelina.toemasian@kortrijk.be. “Met DURFBAR hebben we een idyllisch plekje in de tuin georganiseerd omdat we mensen in het salon van de bar niet meer mogen toelaten om de druk op het gebouw te verlichten, dat pas in mei 2024 zal gerenoveerd worden. We zijn al blij dat de bar mag doorgaan. Initieel was er sprake om met deze ruimte niets meer te doen, maar daar gingen we niet mee akkoord. Met veel zorg hebben we enkele zaken aangepast zoals de aanleg van een nieuw terras en het stutten van de doorgezakte boswilg, die nu een mooi selfieplekje oplevert”, glimlacht Angelina.

Tijdens het Sinksenweekend zal de bar het hele weekend open zijn, met op zaterdagavond de wereldmuziek van Habibeats, het party-concept van Refu Interim in samenwerking met kunstencentrum BUDA. Op donderdag 15 juni zet DURFBAR de hele dag de poort van de tuin open voor iedereen die wil meedoen aan de Outdoor Office Day, waarbij werken in de buitenlucht centraal staat, met als afsluiter een afterwork cocktail. “We streven naar een levendig, open café waar mensen op een ongedwongen manier kunnen genieten van deze prachtige site en wie weet ontstaan er nieuwe ontmoetingen, samenwerkingen en inspirerende ideeën”, aldus Axel Ronse, schepen van Cultuur.