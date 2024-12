“Watou moet de bakermat blijven van nieuw werk”: Kunstenfestival Watou neemt een pauze

Stad Poperinge kondigde eind november aan dat ze – als organisator van Kunstenfestival Watou – in 2025 een pauze nemen. Na drie edities onder de creatieve leiding van Koen Vanmechelen wordt nu al de editie van 2026 voorbereid en de organisatie gaat op zoek naar extra financiële middelen.

“Het Kunstenfestival Watou kreeg nog nooit structurele middelen”, duidt cultuurschepen Loes Vandromme (CD&V). “De voorgangers, maar ook de stad als organisator, moesten steeds gaan aankloppen voor projectmiddelen. In het regeerakkoord dat ik mee mocht onderhandelen staat vermeld dat de Vlaamse overheid op zoek gaat naar hoe de West-Vlaamse kunstenfestivals kunnen ondersteund en verankerd worden. Ondertussen kon ik al minister van Cultuur Caroline Gennez aanspreken en zijn we ook aanwezig op overleggen waar ook minister van Toerisme Melissa Depraetere aanwezig is.” De editie 2024 kon rekenen op meer dan 20.000 bezoekers.

Bakermat

“We kregen vroeger al de signalen dat Kunstenfestival Watou geen enkele kans op subsidiëring zou maken als het als het ware een galerij van bestaand werk zou zijn. Watou is vernieuwend doordat er werk in situ wordt gemaakt, in een zeer landelijke context, en dat er de koppeling is van beeldende kunst en poëzie. We gaan dus zeker die piste verder bewandelen. Watou moet de bakermat blijven van nieuw werk. Onderschat niet dat wat in Watou ontstaat, wie als kunstenaar ontdekt wordt, al vaker is doorgebroken nationaal en internationaal.”

“Voor mij, als schepen van Cultuur, staat kwaliteit van wat we brengen voorop. We zijn het de bezoekers en onszelf verschuldigd om de lat hoog te leggen, om het beste uit de kunstenaars te halen. Dat alles in ogenschouw genomen, hadden we dus geen andere optie om een tussenjaar voor het Kunstenfestival Watou in te lassen. Het tussenjaar staat los van het Kunstenfestival zelf. We plannen wel cultuur in Watou en ruimer in Poperinge onder de naam “Miniatuur”. Onder deze roepnaam zitten drie projecten die focussen op ‘klein maar zeer fijn’: een interactieve schilderijenzoektocht, een Pinkies verhalenzoektocht en de poëziefietsroute.”

(lees verder onder de foto)

Kunstenfestival Watou bracht deze zomer ook een hommage aan dichter Gwij Mandelinck, de oprichter van Kunstenfestival Watou, in het Festivalhuis. © foto LBR

Komende zomer wordt misschien wat anders, maar aan cultuur zou er alvast geen gebrek zijn. “De voorbije jaren hadden sommige horecamensen een haat-liefdeverhouding met het Kunstenfestival Watou. We hebben goede contacten met hen en de belofte is er om hen ook te betrekken en hen op de hoogte te houden. Alle begrip dat het even schrikken was, maar op zich voel ik wel begrip voor de beslissing. Iedereen wil een kwaliteitsvol Kunstenfestival in Watou.”