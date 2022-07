Poëzie en kunst nemen deze zomer weer Watou over: “Prikkelende ervaring voor de bezoeker”

Van zaterdag 2 juli tot en met zondag 4 september wordt Watou opnieuw ondergedompeld in beeldende kunst en poëzie. Kunstenfestival Watou 2022 ‘Sense of Place’. “Het kunstenfestival zet in op verwevenheid, op de interactie tussen het dorp en de kunstenaars, op het samenspel tussen kunst en poëzie”, zegt schepen Loes Vandromme (CD&V). Inspirator Koen Vanmechelen en de curatoren James Putnam (beeldende kunst) en Michaël Vandebril (poëzie) staan stad Poperinge bij in de organisatie.

Op Watou 2022 zal het resultaat van Patchwork 2021 te zien zijn. Dat betekent exclusief nieuw werk, 100 procent in situ Watou en Kasteel De Lovie. Via een open call werd vorig jaar een oproep gelanceerd aan kunstenaars uit alle disciplines om zich kandidaat te stellen voor Patchwork. “Deze kunstenaars kampeerden vorige zomer in het dorp en gingen in dialoog met de inwoners. Ze dompelden zich onder in de Watouse festivalsfeer en lieten zich inspireren. De Patchworkers dienden voorstellen in en daaruit werden een 20-tal projecten geselecteerd die werden uitgewerkt voor Watou 2022”, zegt cultuurschepen Loes Vandromme (CD&V). Kunstenfestival Watou 2021 lokte een recordaantal van 29.000 bezoekers.

Internationale toets

Vanwege het reisverbod door de coronapandemie konden veel kunstenaars uit het buitenland niet naar Watou komen, maar via de oproep wilde de organisatie ook een diverse, internationale groep kunstenaars bereiken. Curator James Putnam besloot de nieuwe in situ kunstwerken van de Patchwork-kandidaten aan te vullen. Hij selecteerde een 20-tal bestaande kunstwerken op basis van hun link met de omgeving, want Watou 2022 kiest resoluut voor interactie tussen het dorp en het artistieke.

“Watou ademt kunst en poëzie”

“De Patchwork kunstwerken tonen een duidelijke link met Watou. Elk werk vertelt op directe wijze hoe geëngageerd de kunstenaars omgingen met de locaties die ze hebben bezocht en hoe ze begrip en waardering tonen voor de lokale cultuur en tradities. De bijkomende werken, elders ontstaan, zetten het debat verder. In de combinatie brengen ze kunst samen in al haar diversiteit, hybriditeit en veranderlijkheid. Op een unieke locatie, mét ‘Sense of Place’”, aldus curator James Putnam.

Onderschrift © DAVE BRUEL

Dichter Michaël Vandebril is curator voor het poëzieluik, want deze editie schrijven meer dan 20 dichters een nieuw gedicht of tekst die geïnspireerd is op de kunstwerken. Hij was medeoprichter van het Huis van de Dichter in Watou. Het Huis was tot begin 2009 de woning van Gwij Mandelinck, bezieler van de Poëziezomers van Watou. Sinds februari 2018 is de woning een residentiewoning voor auteurs. “Watou fungeert als een living lab, een plek die kunstenaars en dichters inspireert. Vanuit die wisselwerking ontstaan nieuwe creaties. Watou 2022 nodigt je uit om mee te gaan in dit verhaal. Twintig kunstenaars en evenveel dichters presenteren werk: elk vanuit hun artistieke vrijheid, in dialoog met elkaar, het dorp, het landschap en bezoeker. Curator James Putnam vulde deze in situ werken aan met een plaatsgevoelige selectie van internationaal gevestigde namen. Het wordt voor de bezoeker een prikkelende ervaring”, aldus schepen Vandromme. “We willen de bezoeker laten kennismaken met alle troeven in en rond Poperinge. Dankzij een samenwerking met verschillende partners in de buurt worden bezoekers aangemoedigd om hun bezoek aan het Kunstenfestival te combineren met andere activiteiten in Poperinge en de Westhoek.”

Van 2 juli tot en met 4 september kan je het Kunstenfestival bezoeken van woensdag tot maandag, van 10 tot 18 uur. Dinsdag is de sluitingsdag. Een ticket is meerdere dagen geldig, kost 20 euro en wordt online aangekocht.

Locaties * Festivalhuis, Watouplein 12 * Watouplein * Sint-Bavokerk: Rond de kerk van Watou presenteert Ilke Cop een groot doek met tien vrouwenfiguren. Rondom hen strekt het landschap zich uit. Op het doek zijn elementen van Watou zichtbaar: de stenen van de markt, een pilaar van het Kasteel de Lovie, een kapelletje, het café de Helleketel en de Heidebeek. Het werk ‘De pilaren van Watou’ is het resultaat van Cops deelname aan Patchwork in de zomer van 2021. * ’t Graafschap, Warandestraat 14 * OC De Bollaard, Winnezelestraat 17: Kunstenaar Tom Bogaert zakte vorige zomer vanuit Rome af naar Watou om deel te nemen aan Patchwork en presenteert deze editie zijn werk ‘Wij Gwij Popinjay’. Zijn werk vind je bij OC De Bollaard. De kunstenaar gaat met het beheer van openbare persoonlijke data en privacy aan de slag. Zijn installatie focust ook op vrijwillige én onvrijwillige participatie. De 30 meter hoge staande wip is een herkenningspunt, zichtbaar vanuit alle windstreken in Watou. Het werk springt ook in het oog door de Watoukop die Bogaert installeerde. Een monumentaal hoofd gemaakt uit beschilderd polyesterhars. Hij gebruikte portretten van mensen die via sociale media gelinkt zijn aan het kunstenfestival. De verschillende gezichten werden samengevoegd tot één universele Watoukop en wordt gemonteerd op de ‘staande wip’ van de handboog van de schuttersgilde Sint-Sebastiaan op het terrein van OC De Bollaard. Bezoekers kunnen in een tweedehandse kooi, die getransformeerd werd tot een kapel. * Winnezelestraat 28+ * À la Frontière Belge, Winnezelestraat 32 * Brouwerijsite, Douvieweg 2 * Parochiehuisje, Blauwhuisstraat 5 * Brennepark * Trappistenweg 18 * Kasteel De Lovie