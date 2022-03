Heel wat nieuwe locaties voor Kunstenfestival Watou

Van zaterdag 2 juli tot zondag 4 september pakt het Poperingse stadsbestuur opnieuw uit met het Kunstenfestival Watou, onder de noemer ‘Sense of Place’. De manifestatie krijgt heel wat nieuwe locaties. Stichtend bezieler Gwij Mandelinck (85) krijgt eindelijk zijn verdiende hommage.

Inspirator Koen Vanmechelen en de curatoren James Putman en Michaël Vandebril stellen dat deze editie inzet op verwevenheid, op interactie tussen het dorp en de kunstenaars, en op het samenspel tussen kunst en poëzie. “Met kunst willen we op een andere manier kijken naar de wereld. En ‘Sense of Place’ verwijst naar ‘plaatsgevoel’”, zo klinkt het.

“Watou 2022 kiest voor avant-garde, en trekt resoluut de kaart van het experiment. Niet enkel de wereld heeft het dorp wat te leren, maar ook omgekeerd”, aldus Koen Vanmechelen. “Het initiatief Patchwork (als open call begin 2021 gelanceerd, red.) nodigde vooral jonge kunstenaars uit alle disciplines uit om samen na te denken hoe deze uitgave er moest uitzien. Met slaapzakken in tentjes. 141 kunstenaars uit binnen- en buitenland stelden zich kandidaat voor Patchwork. Een internationale jury selecteerde dertig gegadigden, die in dialoog gingen met de dorpsbewoners. Die wilden immers nauwer betrokken worden bij het geheel, en hun stem laten horen.”

Nog mensen gezocht die woonkamer willen ter beschikking stellen

“We hebben veel geleerd uit de bevraging van vorig jaar. Zo kwam bijvoorbeeld naar voor dat 80 procent van de bezoekers met de auto komt. Daarom wordt dit jaar geen bus meer ingelegd tussen de verschillende locaties. De Poperingse Gasthuiskapel valt weg, wel gebruiken we nog het kasteel van De Lovie. Al de rest situeert zich in Watou. De mensen in het dorp moeten de hele periode kunnen meeleven met de aangeboden kunst”, zegt cultuurschepen Loes Vandromme (CD&V).

James Putman neemt het curatorschap voor de beeldende kunst op zich. “De kunstwerken werden gekozen omwille van hun link met Watou. Elk werk vertelt op directe wijze hoe geëngageerd de kunstenaars omgingen met de locaties die ze bezochten. En hoe ze begrip en waardering tonen voor de lokale cultuur en tradities”, aldus James Putman.

“Het Kunstenfestival Watou is de plaats waar kunst, poëzie, architectuur, ruimtelijke ordening en landschap elkaar vinden. Net door het hiér te organiseren, roept het festival ook een debat op over het behoud van de lokale eigenheid. Watou schept een kans tot verzet tegen het globale, en dit door het samenbrengen van kunst in al haar diversiteit, hybriditeit en veranderlijkheid. Op een unieke locatie.”

Kunstenaars

De geselecteerde kunstenaars zijn Angelika Fuchs, Anne ten Ham, Atelier Haute Cuisine, Barbara Callewaert en Jo Verhenne, Bart Eysink Smeets, Danielle Van Vree, De Reuringdienst, Helena Cnockaert, Hendrik Vermeulen, Ilke Cop, Mikes Poppe, Rob Voerman, Schellekens, Selvatico, Tina Wilke en Matias Brunacci, Tom Bogaert en Tomas Bachot.

Michaël Vandebril is de curator van het poëzieluik. Hij is medeoprichter van het Huis van de Dichter in Watou, het voormalige woonhuis van Gwij Mandelink. Aan die woning komt een quote in neon van de dichter die het festival ooit stichtte, en zal men er audiofragmenten uit zijn dichtwerk kunnen beluisteren. Ook komt er een fietsroute waarlangs mens zijn poëzie kan ontdekken.

Een greep uit de twintig geselecteerde dichters: Maud Vanhauwaert, Anne Provoost, Peter Holvoet-Hanssen, Laurence Vielle, Amina Belorf, Astrid Haerens, Marie Darah, Els Moors en Stijn Vranken.

Meerdere dagen geldig

“Er komen heel wat nieuwe locaties: in een dreef langs de Trappistenweg zal een boer een beeld voortslepen op zijn veld in een oneindige baan, pal op de grens aan de Heydebeek komt aan café A la Frontière Belge een soort wisselkantoor in de vorm van een kathedraal, aan De Bollaert wordt de staande wip gebruikt en wordt de schuttersgilde betrokken bij het project, en verder zijn er de brouwerij Leroy en het Brennepark. Op het parkeervrije Watouplein komen twee grote kunstwerken. Maar we zijn ook nog op zoek naar mensen die een woonkamer willen ter beschikking stellen”, zegt projectcoördinator Annemie Morisse.

Het Kunstenfestival is te bezoeken van woensdag tot maandag, telkens van 10 tot 18 uur. Dinsdag is sluitingsdag. Tickets kunnen vanaf midden mei gekocht worden via de website voor 20 euro (standaardtarief).

“Het ticket is meerdere dagen geldig om het publiek de kans te geven volop te genieten van het kunstenfestival, maar ook van de omgeving, van Poperinge en van de Westhoek. Watou 2022 biedt namelijk niet enkel kunst en poëzie, maar ook natuur, rust en ontspanning”, besluit schepen Loes Vandromme.