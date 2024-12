Permeke doet ‘zijn’ Jabbeke weer leven: Heropening na drie jaar blijkt schot in de roos

Eind maart heropende het Permekemuseum onder massale belangstelling de deuren, na drie jaar gesloten te zijn geweest. De herinrichting en het publieksaanbod zijn een schot in de roos, en ook Jabbeke oogst wat Permeke heeft gezaaid.

Het huis De Vier Winden (1929) toont meer dan ooit de mens en kunstenaar Permeke, met het ironische schilderij ‘Over Permeke’ dat centraal staat. De heringerichte woning en het atelier ogen minder zwaar dan weleer. In de door Permeke zelf ontworpen woning ‘De Vier Winden’ krijg je dankzij een resem foto’s inkijk in het leven van Permeke als mens en als kunstenaar. Je ziet hem als lid van de schuttersgilde en als familieman. Een zwart-witfilm uit 1951, op het einde van zijn leven, toont hoe Permeke als kunstenaar te werk ging. Een mooie aanvulling zijn de videobijdragen van Jabbekenaars als André Van Eeno, Karel Van Hoestenberghe of buurman Willy Vermeersch, die vertellen over hun ontmoetingen met Permeke. Eén van de weinige schilderijen van Permeke die tentoongesteld zijn in de woning speelt een centrale rol. Naast een muur met foto’s hangt ‘Over Permeke’, het schilderij waarop Constant Permeke, met de woonkamer als setting, in de krant de kritiek op zijn eigen werk leest.

‘Down to Earth’

In het atelier, de kleurrijkheid valt op bij het binnentreden, liep in de maanden na de heropening de tentoonstelling ‘Permeke in tegenlicht’. Maar ook hier wordt Permeke voortaan meer in zijn tijdskader geplaatst. “De openingstentoonstelling plaatste Permeke meer dan ooit in zijn tijdskader, met ook werken uit privécollecties en werken van andere tijdsgenoten en kunstenaars”, zegt curator Inne Gheeraert. De huidige tentoonstelling ‘Down to Earth’, die het verhaal van Constant Permeke als beeldhouwer brengt, is eveneens vergezeld met werken van een aantal tijdgenoten. Ook toenmalig Jabbeeks schepen van cultuur Claudia Coudeville erkent het belang van het Permekemuseum. “De laatste jaren hebben we de band met het Permekemuseum terug versterkt. Het Permekemuseum heeft zijn opening in het voorjaar niet gemist”, meent Coudeville.

In en rond het Permekemuseum is er voortaan altijd wat te beleven. De twee thematentoonstellingen dit jaar waren een schot in de roos. Studio Permeke organiseert diverse workshops voor kinderen en het gezin. Ook Jabbeke doet en profiteert volop mee. Deze zomer baatten een aantal ondernemers een zomerbar uit in de tuin van De Vier Winden. “De lokale handel heeft zeker voordeel met de heropening van het museum. De 75 B&B’s en vakantiewoningen in de buurt kunnen erover meespreken. De samenwerking met het museum is zeer goed en de commentaren van de toeristen zijn ook zeer lovend”, meent schepen van middenstand Chris Bourgois.

Permeketaart

“Naar aanleiding van de heropening, maakten we met de vijf lokale bakkers een taart. Deze werd gelanceerd op het openingsweekend, waar elke bezoeker gratis een taartje meekreeg. Maar het is een blijvertje! De Permeketaart is een heus succes. Deze wordt nog steeds door de vijf bakkers aangeboden en wekelijks krijgen de bakkers, elk om beurt, een bestelling vanuit het Permekemuseum. Ondertussen is de Permeketaart een begrip geworden in de gemeente. Ook de Rotary van Jabbeke heeft de Permeketaart aangeboden als dessert tijdens hun jaarlijkse smultoer in juli. 1.500 deelnemers konden allemaal smullen van de taartjes en men zag dat het goed was. Ook het hulsje waar de taarten in verpakt zijn heeft ondertussen een logo met Permeke en Jabbeke gekregen. De taart is dus echt een symbool geworden van Groot Jabbeke”, aldus Chris Bourgois. (PA)

Het Permekemuseum is open van woensdag tot en met maandag tussen 10 en 17.30 uur (in winterperiode ook de maandag dicht). De toegangsprijs bedraagt 12 euro.