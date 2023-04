Oude Spar in Ardooie opent nog één keer voor ‘urban expo’ met streetart van Vonk

Nog één maal opende de voormalige Spar winkel aan de Motestraat in Ardooie de deuren. Je kon er geen dingen kopen, maar wél streetart bewonderen.

Deze urban expo was een initiatief van Vonk, Jolly Ellegeest, die al haar creativiteit uit de kast én de spuitbus haalde. Ze mocht van de eigenaar haar ding doen. Ze gaf de kale muren kleur met kunst in haar bekende stijl. Enkele gastartiesten deelden de klus om er een creatief en geslaagd evenement van te maken en dit werd gesmaakt door het talrijk opgekomen publiek.

© Luc Lambert

“Spijtig dat dit maar een evenement van één dag is, want deze grote inspanning van Vonk is meer waard”, hoorden we in een reactie. De oude Spar moet nu wijken voor appartementen.