Lokale kunstenaars exposeren bij Kotee

Enkele lokale kunstenaars hebben voor de tweede keer een werk voor een jaar in bruikleen gegeven aan de kantoren van Kotee en SVK in de Noordstraat.

Dit is de tweede editie van ‘Kunst op de Werkvloer’. Schilderijen en andere kunstvoorwerpen tentoonstellen is geen alledaags gegeven. De medewerkers van Kotee en het Sociaal Verhuurkantoor willen daarmee niet alleen hun eigen werkomgeving opfleuren. Het zorgt ook voor een andere beleving voor de bezoekers van de kantoren. “Kunstwerken ontwikkelen gevoelens bij mensen. De kijker voelt zich aangetrokken of net niet. Er worden meningen geformuleerd en er komt al eens een stille vraag naar de kostprijs van het werk”, verklaart men bij Kotee deze uitzonderlijke tentoonstelling.

In bruikleen

“Enthousiaste kunstenaars geven hun werk in bruikleen voor één jaar. Wij koesteren hun werk en laten dat dan opnieuw los. Hopelijk volgen er nog veel edities”, aldus Sabine Victor, de curator van deze tentoonstelling. De werken van deze editie zijn van de hand van Milan Degraeve, Koen Dewitte, Anne Leenknegt, Rita Mahieu, Geert Monteyne, Wouter Taveirne, Koen Thierry, Griet Vermersch en Sabine Victor. (BCR)