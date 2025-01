Gespecialiseerde firma ontmantelt Beach Castle in Knokke-Heist: “Op termijn een ander, duurzaam topwerk”

Op het Maurice Lippensplein in Knokke-Heist is het kunstwerk Beach Castle nu écht bijna volledig verdwenen. Een gespecialiseerde firma ontmantelde elke strandcabine afzonderlijk. Een werkje dat enkele dagen in beslag neemt. Ondertussen blijft het gemeentebestuur op zoek naar een ‘vervanger’ voor het werk dat pas in 2018 werd aangekocht voor 95.000 euro.

Wie nog een laatste blik wil werpen op het kunstwerk bij het binnenrijden van Knokke is eraan voor de moeite. Sinds donderdag zijn werklui druk in de weer om de strandhuisjes af te breken. Al lijkt dat best veel werk, beamen ook de werklui. Elke cabine moet afzonderlijk afgebroken worden en het rotte hout zorgt ervoor dat ze extra omzichtig te werk moeten gaan om alles veilig te houden. Maar zonder tegenslag is het werk tegen het weekend volledig verdwenen. En zo verdwijnt een absolute eyecatcher uit het straatbeeld van Knokke-Heist.

Ophef

De afbraak zorgde de voorbije weken voor de nodige ophef in de kustgemeente. Al was er volgens het gemeentebestuur geen andere keuze. “Het was zeker een blikvanger en deed meteen denken aan zon, zee en strand. Alleen is het vervaardigd uit hout en staat het er al jaar en dag in weer en wind. Dat laat z’n sporen na. We hebben vele jaren mogen genieten van het kunstwerk, maar het heeft z’n tijd gehad en is op. Het hout is fundamenteel rot”, duidde burgemeester Cathy Coudyser (Inzicht) eerder al de beslissing. “Door de natte weersomstandigheden ging de algemene toestand van het kunstwerk in enkele maanden echter zodanig achteruit dat loskomende stukken een gevaar vormden voor de veiligheid van de voorbijgangers.”

Alternatief

Omdat een heropbouw en periodiek onderhoud van de hele installatie volgens de gemeente te duur zou uitvallen, is het de bedoeling om op termijn een ander, meer duurzaam topwerk te plaatsen op deze locatie. En zo komt definitief een einde aan een symbolisch werk dat speciaal voor Knokke-Heist werd gemaakt. En dat het werk iets teweegbracht, is zeker. Nog voor de officiële opening van de kusttriënnale Beaufort in 2018 ontstond er in de kustgemeente discussie over het kunstwerk. Was het plagiaat of niet? Volgens de lokale kunstenaar Gerald Muylle alleszins wel. Hij vond het plagiaat van een kleiner werk dat hij twee jaar eerder maakte. “Toen ik het werk zag, was ik in shock. Het is een kopie op schaal”, beweerde de man. (MM)