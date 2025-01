Afbraak van iconisch kunstwerk Beach Castle aan ingang Knokke gaat van start

Op het Maurice Lippensplein in Knokke-Heist wordt deze week gestart met de afbraak van het kunstwerk Beach Castle. De constructie van de Franse kunstenaar Jean-François Fourtou werd in het kader van de kunsttriënnale Beaufort in 2018 door het gemeentebestuur aangekocht voor 95.000 euro, maar verkeerde in zeer slechte staat.

Het kunstwerk bestaat uit een gelast metalen geraamte waarop een tiental strandcabines zijn gemonteerd. De toren geeft de indruk dat de cabines door een wervelwind de lucht zijn ingezogen en vervolgens chaotisch weer op elkaar gestapeld werden. Wie via de N49 Knokke komt binnengereden, wordt aan de parkrotonde meteen geconfronteerd met dit imposante en ondertussen iconische kunstwerk.

Alleen is het in slechte staat. En dat is eigenlijk al langer het geval. Amper zes maanden na de plaatsing vertoonde de installatie reeds de eerste gebreken. De houten panelen zogen water op waardoor de verf loskwam. Begin 2019 werd Westtoer ingelicht over de problemen en beloofde het autonoom provinciebedrijf om het kunstwerk op zijn kosten te laten herstellen. In 2020 stond het gespecialiseerde restauratiebedrijf Etoile Mecanique in voor het vervangen en schilderen van de beschadigde panelen.

Vorig jaar gaf We Conserve, de onderhoudspartner voor het beeldend patrimonium in Knokke-Heist, aan dat een groot aantal houten panelen door waterinsijpeling houtrot vertoonden en dringend vervangen moesten worden. In afwachting van een beslissing ten gronde, liet het toenmalige gemeentebestuur in maart 2024 enkele voorlopige herstellingen uitvoeren door middel van geschilderde houtpanelen die de rotte plekken moesten maskeren.

“Door de natte weersomstandigheden ging de algemene toestand van het kunstwerk in enkele maanden echter zodanig achteruit dat loskomende stukken een gevaar vormden voor de veiligheid van de voorbijgangers”, herhaalt het gemeentebestuur de beweegreden om het werk af te breken. “In december besliste het nieuwe college van burgemeester en schepenen op advies van het expertenpanel, de Commissie Beelden in de Stad en de dienst Erfgoed dan ook om het kunstwerk volledig te ontmantelen.”

Omdat een heropbouw en periodiek onderhoud van de hele installatie volgens de gemeente te duur zou uitvallen, is het de bedoeling om op termijn een ander, meer duurzaam topwerk te plaatsen op deze locatie. (MM)