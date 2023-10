Brugse kunstenaar Wietse opent expo in fleurig hotel Rallye in Knokke-Heist

De Brugse kunstenaar Wietse, die op initiatief van Compagnie Het Zoute in juni het voormalige hotel Rallye in de Bayauxlaan 66 prachtig in de verf zette, stelt er nu ook een selectie van zijn werken tentoon.

Een grote muurschildering van bloemen, bomen, bladeren en vogels siert sinds deze zomer het pand in de Bayauxlaan 66, waar ooit hotel Le Rallye gevestigd was. Het opvallende kunstwerk is van de hand van de Brugse kunstenaar Wietse die al murals maakte van Brazilië tot Vietnam.

De eigenaar van het gebouw, projectontwikkelaar Compagnie Het Zoute, nam de kunstenaar onder de arm om van het leegstaande pand een echte eyecatcher te maken, tot de sloop in het najaar. Binnenkort krijgt het hotel een nieuwe invulling.

Tijdloze architectuur

Het kunstwerk op de muren is tegelijk een manier om het pand op te fleuren vooraleer Compagnie Het Zoute en architectenbureau CAS uit Gent er een eyecatcher van maken. Als alles goed gaat, verrijst hier namelijk een diamantvormig gebouw dat er architecturaal zal uitspringen.

“Het kunstwerk op de muren fleurt ons toekomstig bouwproject op. We gaan voor tijdloze architectuur die zoveel mogelijk opgaat in de omgeving, maar toch een eigentijdse vormgeving heeft. We differentiëren ons ook door de gevels op de hoek volledig open te werken en dus de voordelen van het hoekperceel te volle benutten”, zegt architect Pieter-Jan Leenknecht. (MM)