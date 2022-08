Gratis jongerenfestival Konvooi in Brugse achterhaven

Dit weekend vindt het gratis kunstenfestival voor jongeren ‘Konvooi’ plaats in en rond Het Entrepot in de Brugse achterhaven. Kunstprojecten gaan er in dialoog met een imponerende industriële setting.

Vijf jonge curatoren(collectieven) kregen van Het Entrepot, Vlaanderen en de Stad Brugge een budget en vrij spel om het festival naar hun hand te zetten. Ze doen dat met aandacht voor dialoog met de omgeving en met de bezoekers. De curatoren zijn: ‘In welke zin’ (een nomadisch platform voor jonge poëzie en literatuur), performers Senne Vanderschelden en Marius Lefever, fotograaf Dajo Van den Bussche, de elektronisch formatie Dauw en het multidisciplinair collectief Noon.

Het jongerenfestival Konvooi is zeer gevarieerd en loopt nog van 25 tot en met 28 augustus. Een greep uit het programma : ontbijt op het dak van Het Entrepot, een verrassende kunstroute, workshops, een zangkoor bij zonsondergang, dansen in een club vol artistieke scenografie. Maar ook veel gratis optredens en performances van onder meer Lander & Adriaan, Plus One, Amber Meulenijzer, Shoko Igarashi, Kim Kenis, Aaron en Martinou.

Info: www.konvooifestival.be