Cineclub Blankenberge viert zeventigste verjaardag met terugkeer filmfestival: “Corona heeft het verenigingsleven geen deugd gedaan”

De Koninklijke Cineclub Blankenberge (KCB) organiseerde zaterdag na twee jaar onderbreking opnieuw zijn jaarlijks filmfestival, voor het eerst echter zonder uitreiking van de filmprijzen. “Omdat het steeds moeilijker wordt om een externe jury te vinden: de West-Vlaamse cineclubs verdwijnen één na één”, zegt voorzitter Roger Horseele.

De 70ste verjaardag werd er dus eentje met een keerzijde. “Want ook wij vinden moeilijk nieuwe leden. De jeugd vlogt en tiktokt en het ambachtelijk filmmaken verdwijnt. Jammer maar we zijn een uitstervend ras”, klinkt het. Op het clubfestival van de KCB werd een overzicht gegeven van die zeventig jaar. “De club werd in ’53 opgericht door de plaatselijke handelskamer, die ook aan de wieg stond van het Blankenbergse carnaval. Het eerste evenement dat door de leden in beeld werd gebracht, was dan ook de carnavalsstoet”, zegt Horseele.

Vriendenclub

Eerste voorzitter van de KCB was Louis De Backer, uitbater van Hotel Ideal op de Zeedijk. “Nu nog filmen we met onze leden trouwens de carnavalsstoet, maar ook het corso en de Havenfeesten. Dat is erfgoed, die beelden gaan in het archief. We maakten recent ook een film rond de heropbouw van de Pier.” Ook de rallyfilm, een selectie ludieke kortfilms, is traditie bij de KCB. “Jammer dat onze hobby geen jongeren meer aantrekt, maar we zijn in de eerste plaats ook een vriendenclub. En de gemiddelde leeftijd mag dan al iets hoger liggen, we zijn allemaal nog heel gedreven. Dat het ledenbestand terugloopt, zie je trouwens bij véél verenigingen. Corona heeft het verenigingsleven geen deugd gedaan”, besluit Horseele.

