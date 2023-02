Acteur Sam Louwyck twee keer op rode loper Filmfestival Oostende

Voor acteur Sam Louwyck (57) was het Filmfestival dit jaar bijzonder: twee rode lopers voor ‘Luka’ en ‘Women at Sea’. De veelzijdige acteur zal straks te zien zijn in een nieuw seizoen van ‘Onder Vuur’ en gaat opnieuw dansen.

“Wat een luxe is het om in de stad waar je woont een filmfestival te hebben waar twee premières plaatsvinden van films waarin je speelt”, zegt Sam Louwyck. De acteur speelde aan de zijde van Geraldine Chaplin in Luka van Jessica Woodworth en in Woman at Sea van en met Dinara Drukarova. Beide films gingen in première in de badstad. De acteur houdt van het contact met het publiek. “Tijdens de screening vroeg de leerkracht van de hotelschool of hij met zijn leerlingen met mij op de foto mocht. Dat vind ik fantastisch. Het is belangrijk en ik vind het leuk om dicht bij het publiek te komen op festivals. Het is zalig om te zien hoe de mensen reageren.”

IJsland

Hij heeft sedert 2017 ook een ster op de Zeedijk. Sam Louwyck glimlacht: “Ik passeer er wel eens tijdens een wandeling en kijk dan. Dat is niet verwaand, maar het doet deugd en dat kan geen kwaad. Maar ik kijk dan ook naar de andere sterren, hoor.”

Sam Louwyck is bij het West-Vlaamse publiek geliefd na rollen in de tv-reeksen Onder Vuur, Eigen Kweek en de film Cargo waar hij dialect spreekt. Hij is in de rest van het land bekend van rollen in de films Belgica, D’Ardennen, Rundskop en wel 20 andere series en films. “Ik speel sommige jaren meer in het buitenland dan in ons land. En in het Engels, Duits, Frans en Portugees. Voor Women at Sea vonden de opnames in 2021 gedurende twee maanden plaats in Olafsvyk in IJsland. Het land was toen nog in quarantaine en er was weinig volk. Een ideaal moment om het land te ontdekken.”

Net als Cargo speelt de film zich af op zee. “Ik speel de kapitein van een schip. Ik kon mijn ervaring van Cargo en wat ik leerde van kapitein Albert Desmit gebruiken voor de film. Ik voel me thuis op een schip en tijdens de opnames voelde ik het vertrouwen van de IJslandse kapitein. En zeggen dat ik vroeger nog mottig werd toen ik eens op een yacht stond in de haven van Cannes.”

Visserij

De visserij boeit Louwyck: “Tijdens een pauze van enkele dagen in IJsland bezocht ik Vestmannaeyjar, de plaats waar in 1982 de O.202 Belagus op de klippen liep en vier mensen het leven verloren. Het schip werd nog op sleeptouw genomen door de Amandine. Ik bezocht in IJsland het monument.” Ook de Oostendse visserij, de mensen die er deel van uitmaken en de evoluties op de Oosteroever genieten zijn sympathie, belangstelling en kritische kijk.

Acteren en dansen

Van Onder Vuur komt een derde reeks. “Ik mag niets zeggen, maar er was toch een serieuze cliffhanger op het einde van seizoen 2”, lacht Louwyck. “Er staan voor mij enkele films op stapel en ik ga vanaf maart weer filmen voor een internationale reeks waarover ik ook nog niets mag zeggen.”

Louwyck keert ook terug naar zijn grote liefde: het dansen. Hij was destijds betrokken bij Les Ballets C de la B, reisde de wereld rond en maakte zijn grote filmdebuut als danser in Any Way the Wind Blows. Sam Louwyck kreeg er onder meer de Vlaamse Cultuurprijs voor Film 2014 voor. Hij kijkt erg uit naar zijn deelname aan de nieuwe dans/theatervoorstelling van het gezelschap Peeping Tom: “Ik was negen jaar gestopt met dansen. We hebben al een week getraind en dat voelt goed. Mijn lichaam weet nog dat ik 37 jaar gedanst heb. We gaan in première in Lyon en spelen nadien in Madrid, Sevilla, Turijn maar komen dit jaar nog niet naar België. Dat zal pas in 2024 zijn. Ik ken de mensen van Peeping Tom en daar is het thuiskomen. 2023 wordt een druk jaar met andere accenten dan film en die afwisseling zal me goed doen.”