Zes weken lang – telkens op vrijdag en zondag – gratis muziek op het Kuurnse Marktplein

Vrijdagavond 14 juli werd het startschot gegeven van een reeks van kioskconcerten die op vrijdag en zondag in de maanden juli en augustus zullen plaatsvinden op het Kuurnse marktplein. Het was de lokale band The Ed Sullivan Quartet die afgelopen vrijdag ‘Kuurne Zomert’ mocht openen.

Naast deze band volgen nog Request, Low Budget, Les Poulains Flandriens, Once Again, Leizy, Zanger Didier, Swing’n Gents, Mowgly (Peru), Final Straits (Dire Straits) en 2TheLimits. Op zondag 20 augustus om 19u00 wordt de reeks van zomerconcerten afgesloten met The Wizards. “Reeds voor de vijfde keer gaan we de samenwerking aan met de lokale horeca voor een zomer vol muziek in het Kuurnse gemeentecentrum.”, vertelt burgemeester Francis Benoit, “Zowel op vrijdag- als zondagavond is het heerlijk vertoeven op het Kuurnse marktplein of op een van de terrasjes van onze lokale horeca. Ik kan alleen maar iedereen aanmoedigen zeker een van onze zomerconcerten te komen bijwonen!” De tributeband The Ed Sullivan Quartet die ‘Kuurne Zomert’ mocht openen en heerlijke muziek uit de jaren ’60 bracht wist alvast vrijdagavond de eerste mensen aan het dansen te krijgen. (BRU)