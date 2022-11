WK-dromedaris ‘Tamim’ wordt geveild voor het goede doel in hoeve De Blekerij in Pittem

De Rode Duivels hebben er een wel heel bijzondere supporter bij. In Pittem werd woensdag net voor de start van de match tegen Canada namelijk ‘Tamim’ onthuld, een levensgroot beeld van een dromedaris die in de Belgische driekleur geschilderd is. Het beest wordt geveild ten voordele van het onderzoek naar Parkinson.

De initiatiefnemers zijn zes vrienden die al voor de derde keer een WK-evenement voor het goede doel op poten zetten in hoeve De Blekerij in Pittem.

Etentje en pronostiek

Tamim, die vernoemd is naar de emir van Qatar, is de opvolger van Claude François de haan. Die ging tijdens het WK in 2016 onder de hamer en bracht liefst 8.000 euro op voor het goede doel. Tegenwoordig staat die tricolore haan in een loods bij een ondernemer in de buurt. “We beseffen uiteraard dat niet iedereen thuis plaats heeft voor zo’n beeld”, zegt Bert Ghesquiere, die het evenement samen met David Lannoo, Tom Vincent, Tijs Boeve, Bart Lammertyn en Philippe Verbauwhede organiseert. “Daarom is er ook een pronostiek en een etentje aan het WK in de Blekerij gekoppeld. We hebben twintig tafeltjes voor zes mensen, die telkens tegen betaling gereserveerd kunnen worden. Na het eten kan iedereen hier dan samen genieten van de match en desgewenst een bod doen op Tamim.”

Parkinson

Bij het vorige WK ging het geld naar de aankoop van nieuwe speeltoestellen in de lokale basisschool en bij de eerste editie werd een schooltje voor kinderen met een leerachterstand gesteund. Dit keer gaat het geld naar de Vrienden van Tom Coghe, die het onderzoek naar Parkinson steunen. Tom (42) is geen onbekende in de regio, want samen met zijn zus Eline runt hij al vier jaar de Delhaize-supermarkt in Tielt. Dat doet hij ondanks de zware tol die de ziekte elke dag eist van zijn lichaam. “We kennen de situatie van Tom. Parkinson wordt vaak geassocieerd met oudere mensen, maar nochtans is vijftien procent van de patiënten jonger dan 45 jaar”, weet David Lannoo. “We hebben veel bewondering voor Tom, want hij blijft altijd positief in het leven staan, ondanks alles. En daarom willen we het onderzoek naar Parkinson steunen.”

Openingsbod

Tom Coghe was er zelf ook bij woensdagavond en kreeg de eer het openingsbod te doen op de dromedaris. Tom is een groot voetballiefhebber en fervent sporter. Dat combineert hij met zijn werk in Tielt. “Sport helpt mijn spieren warm houden, al is dat niet evident in de winter”, reageert hij. Aangezien Parkinson een degeneratieve spierziekte is, takelen zijn spieren langzaam af. “Als ik niet genoeg sport, dan merk ik de ochtend nadien meteen het verschil en raak ik moeilijker het bed uit. Medicatie helpt wel om het onder controle te houden. Al hoop ik uiteraard ook dat het onderzoek naar Parkinson een echt geneesmiddel oplevert. Daarom is financiële steun voor dat onderzoek zo belangrijk en daarom vind ik dit ook een fantastisch initiatief.” (Sam Vanacker)

Zelf een bod doen op Tamim kan via sms naar 0496 20 04 91. De veiling loopt tot en met volgende week donderdag 1 december, tot aan het einde van de wedstrijd van de Belgen tegen Kroatië. Rechtstreeks het onderzoek naar Parkinson steunen kan via BE59 7480 4105 2426.