Wie volgt Dominique Persoone op als West-Vlaams Ambassadeur? In samenwerking met Radio 2, Focus-WTV en de provincie verkiezen we met De Krant van West-Vlaanderen voor de vijfde keer deze West-Vlaamse vaandeldrager. Maak hier alvast kennis met de tien kandidaten.

Zouzou Ben Chikha

Van Amar in ‘Bevergem’ tot Muze in ‘Chantal’

Zouzou Ben Chikha groeide op in Blankenberge in een gezin met zeven kinderen. Net als zijn oudere broer Chokri raakte Zouzou gepassioneerd door het theater. In 2003 richtten ze samen het gezelschap Union Suspecte op. In 2009 leidden de twee samen het theatergezelschap Action Zoo Humain. Op televisie brak Zouzou door als Amar in de reeks Bevergem. Later was hij ook te zien in onder meer De Dag en De Twaalf. Samen met Wannes Cappelle en Dries Heyneman schreef hij de fictiereeks Grond. Dit najaar was hij ook te zien als Muze in Chantal.

Tim Boury

De keukenprins is een koning geworden

Hoewel Boury gelinkt is aan Roeselare, groeide hij op in het Heuvelland. In 2010 stampte hij, samen met zijn vrouw Inge, restaurant Boury uit de grond. Na amper een jaar werd het team al beloond met een eerste Michelinster. Niet veel later werd hij ook verkozen tot Jonge chef van het jaar en Chef van het jaar door Gault & Millau. Hij kon in 2017 een tweede ster verzilveren. Tot zijn grote verbazing mocht hij dit voorjaar ook een derde ster aan zijn gevel hangen. Het is daarmee het derde restaurant in Vlaanderen dat drie sterren telt.

Maaike Cafmeyer

Moedige actrice staat er weer helemaal

Maaike Cafmeyer werd geboren in Torhout als oudste van drie kinderen. Na een jaar geschiedenis en twee jaar regentaat trok ze naar het Conservatorium en zette ze haar eerste stappen in het theater. Vlaanderen leerde haar kennen dankzij tv-programma’s als Het Geslacht De Pauw, Aspe en De Zonen van Van As. Ze zette ook schitterende rollen neer in Eigen kweek en Bevergem. Dit jaar zette ze na een moeilijke periode zichzelf weer op de kaart met de hoofdrol in de fel gesmaakte reeks Chantal. Maaike is getrouwd met de Nederlandse cellist Frans Grapperhaus met wie ze twee dochters heeft.

Wannes Cappelle

Duivel-doet-al zet dialect mee op de kaart

Wannes Cappelle, geboren in Wevelgem, is de frontman van Het Zesde Metaal. De groep vult al jaren de grote podia en brak mee een lans voor het West-Vlaamse dialect. In het verleden pakte hij ook al uit met enkele theatervoorstellingen. Hij deed dat onder meer met moderne bewerkingen van klassieke muziek van Mozart en Schubert. Hij schreef mee aan de reeks Bevergem, waar hij ook in te zien was. Samen met Zouzou Ben Chikha en Dries Heyneman – die er ook in te zien waren – schreef hij de reeks Grond.

Jens Dendoncker

De presentator met een Emmy op de kast

Jens Dendoncker werd geboren in Moen en won verschillende comedyprijzen. In 2017 stelde hij zijn eerste zaalshow voor en begon hij ook voor televisie te werken. Met zijn programma Hoe zal ik het zeggen? won hij een internationale Emmy-award. Hij dook ook op als jurylid in onder meer Belgium’s Got Talent en The Masked Singer. Voor dat laatste programma mag hij volgend jaar de presentatie op zich nemen. Toen hij door een moeilijke periode ging, brak hij een lans voor mentale gezondheid. Dit najaar is hij te zien in twee nieuwe programma’s en werkt hij ook aan een boek.

Camille Dhont

Zangeres krijgt nu ook eigen telenovelle

Camille Dhont uit Wevelgem is geboren voor de schijnwerpers. In 2019 kwam ze voor het eerst piepen met de Ketnet-reeks #LikeMe. Haar carrière kwam helemaal van de grond toen Regi vroeg om met haar samen te werken. Begin 2021 bracht ze een eigen single uit en sindsdien is ze een vaste waarde. Ook haar hit Diamant, als campagnelied tegen pesten, deed het heel goed. Dit jaar maakte ze ook furore met haar deelname aan The Masked Singer en Liefde voor Muziek. Dit najaar speelt ze voor vijf uitverkochte Lotto Arena’s en volgend jaar krijgt ze een eigen telenovelle op VTM.

Yves Lampaert

In het geel voor de ogen van de hele wereld

Yves Lampaert is zowat de bekendste ambassadeur van Ingelmunster, waar hij opgroeide met zijn broer Jens en zus Saghine. Die laatste werd samen met Wim Opbrouck verkozen als West-Vlaams Ambassadeur 2020. De landbouwerszoon koerst al bijna tien jaar en is al jaren een van de vaste gezichten van The Wolfpack van het Quick-Step Alpha Vinyl-wielerteam van Patrick Lefevere. Na verschillende titels als Belgisch kampioen, won Lampie afgelopen zomer de eerste rit van de Ronde van Frankrijk en pakte dus meteen het geel. Zijn befaamde, charmante West-Vlaamse uitspraken zijn erg geliefd bij het publiek.

Isabelle Van Hecke

Heel wat meer dan (ambe)tante Carine

Isabelle Van Hecke uit Wevelgem studeerde in 2000 af aan de Studio van het Herman Teirlinck Instituut, waar ze later ook lesgaf.

Ze heeft al een indrukwekkende carrière opgebouwd in het theater, bij onder meer Het Toneelhuis, Olympique Dramatique, FroeFroe, HETPALEIS, BRONKS, Theater Antigone, Het gevolg en theater STAP. Ze had ook heel wat gastrolletjes in films en televisieseries. De laatste jaren was ze te zien in onder meer De Twaalf, De Luizenmoeder en Albatros. Dit voorjaar schitterde ze al in Lost Luggage, Doe Zo Voort en Nonkels. Haar rol in die laatste serie zette haar definitief op de kaart.

Karl Vannieuwkerke

De tv-maker met de warme pen

Wie sport zegt, zegt Karl Vannieuwkerke. De presentator en tv-maker begon zijn carrière bij FocusTV en verkaste in 1997 naar de VRT. Hij groeide daar door als commentator en zette zichzelf op de kaart met de talkshow Vive le Vélo, gelinkt aan de Ronde van Frankrijk, dat hij ook uitbouwde tot een heuse merknaam. Sinds een paar jaar is zijn naam ook verbonden aan de verslaggeving van onder meer de Olympische Spelen, het EK en WK voetbal. Hij is ook nauw betrokken bij de lokale voetbalclub in Diksmuide en heeft een grote voorliefde voor geschiedenis.

Rik Verheye

Acteur, scenarist en vurig Clubsupporter

Rik Verheye, afkomstig van Knokke-Heist, studeerde in 2009 af aan het Herman Teirlinck Instituut. Hij werkte bij verschillende theatergezelschappen, waaronder FC Bergman met zijn goeie vrienden Matteo Simoni, Bart Hollanders en Stef Aerts. Met die laatste was hij ook te zien in Adem. Verheye was te zien in verschillende televisieseries, maar brak in 2016 definitief door als Jay Vleugels in Callboys van Jan Eelen. Zo werd Rik kind aan huis bij productiehuis Woestijnvis, waar hij samen met Jelle De Beule en Koen De Poorter de fictiereeks Nonkels schreef, die een instant klassieker werd. Momenteel schrijft hij aan een vervolg. Rik is ook een uitgesproken supporter van Club Brugge.