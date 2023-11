Wapenstilstandsfeest Torhout krijgt dit jaar een heel speciaal cachet

Op zaterdag 11 november, het Feest van de Wapenstilstand, wordt het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Dit jaar krijgt de viering in Torhout een heel speciaal cachet, want de Traditie Artillerie Vereniging werkt eraan mee en er is een kleine tentoonstelling in het oud-stadhuis voorzien.

Traditioneel neemt de plaatselijke afdeling van de Nationale Strijdersbond van België (NSB) het voortouw in de herdenking. Met voorzitter Norbert De Cuyper en secretaris Gery Levrouw. Maar dit jaar werken ook de vzw Traditie Artillerie Vereniging (TAV) van nabij mee, net als het stadsbestuur met Koen Pirlet en Wannes Devos als aanspreekpunten.

Namen op monument

TAV, met onder andere Torhoutenaar Patrick Trio, stelt zich tot doel om de tradities van de Belgische lichte veldartillerie in ere te houden. Dat gebeurt met paarden, oude wapens en manschappen in authentieke militaire tenue. Ook de uit Torhout afkomstige Nick Braeckevelt, die als erfgoedarchitect bij Erfgoed en Visie in Antwerpen werkt, is bij de vzw Traditie Artillerie Vereniging betrokken. Bovendien is hij vaandeldrager van de lokale NSB.

“Al enkele jaren speel ik met het idee om de herdenking van 11 november wat te actualiseren”, zegt hij. “Almaar minder mensen weten nog wat er die dag precies herdacht wordt. Dat is begrijpelijk, want hun enige zichtbare houvast zijn enkele namen van gesneuvelden op een oorlogsgedenkteken. Zonder te weten hoe die mensen er uitzagen en in welke trieste omstandigheden ze om het leven zijn gekomen.”

Op het oorlogsmonument op het Conscienceplein staan er 62 namen, maar veel meer mensen zijn in onze stad door de oorlog gestorven. Niet alleen Belgen, maar ook Fransen, Engelsen en Duitsers. “Alleen in de Eerste Wereldoorlog zijn dat er al zeker 1.000”, vervolgt Nick. “Met de medewerking van de geschied- en heemkundige kring Het Houtland ben ik sinds tien jaar een lijst aan het opstellen met de gegevens van die slachtoffers. Voor de Eerste en de Tweede Wereldoorlog samen heb ik nu 2.234 namen op mijn lijst.”

Expo in oud-stadhuis

Nick wil de gesneuvelden van weleer letterlijk een gezicht geven door hun foto op te sporen en in te kleuren. Hij vraagt daarvoor de medewerking van de bevolking. Wie namen, foto’s of verhalen van die mensen heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen.

Op 11 november heeft er om 10 uur een mis plaats in de Sint-Pieterskerk en is er om 11 uur de bloemenhulde op het Conscienceplein, mét TAV in outfit.