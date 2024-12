“Waar parkeer ik? Wie speelt op welke dag?”: alles wat je wilt weten over De Warmste Week in Brugge

De Warmste Week is er weer, en net zoals vorig jaar koos de de organisatie voor Brugge als gaststad. Woensdag wordt de slotweek van de bekende solidariteitsactie feestelijk ingezet. Een hele week lang – tot op kerstavond – valt er van alles te beleven rond de VRT-studio op ‘t Zand. Zin om een kijkje te gaan nemen? Ontdek hier alles wat je moet weten voor je richting Brugge vertrekt.

Mobiliteit

Met de trein:

De Brugse ordediensten raden iedereen aan om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer naar ‘t Zand af te zakken. Wie de trein neemt kan ervoor kiezen om ofwel te wandelen van aan het station tot aan het evenementendomein (12 minuten), ofwel om de gratis bus van De Lijn te nemen (5 minuten).

In tegenstelling tot de vorige editie investeert Stad Brugge dit jaar in late-avondtreinen, zodat iedereen nog het laatste concert van de avond kan meepikken. Richting Brussel, Gent en Leuven vertrekt de laatste trein rond 23.20 uur, reizigers naar Kortrijk kunnen om 23.30 uur nog opstappen. Wie richting Oostende gaat kan zelfs tot 1.20 uur blijven plakken. Enkel wie terug naar de Westhoek moet, zal iets vroeger huiswaarts moeten vertrekken.

Met de auto:

Wie om bepaalde redenen toch met de auto naar Brugge wil komen, kan zich in eerste instantie parkeren op de randparking van VIVES in Sint-Michiels. Van daaruit kan ook een gratis shuttlebus genomen worden. In het centrum zelfs zijn er natuurlijk ook heel wat (ondergrondse) parkings: onder meer op ‘t Zand zelf, aan winkelcentrum Zilverpand, aan de site Oud Sint-Jan, onder de stadsbibliotheek De Biekorf…

Met de fiets of te voet:

Bezoekers die minder afstand moeten afleggen worden aangemoedigd om zich te voet of met de fiets te verplaatsen.

Programma

De hele week lang kun je vanop het plein meevolgen hoe de Stubru- en MNM-presentatoren Fien Germijns, Sander Gillis, Kawtar Ehlalouch, Joris Brys en Maureen Vanherberghen van ‘s ochtends tot ‘s avonds radioprogramma’s maken en talloze gasten verwelkomen in hun studio. Zo ontvangen ze bijvoorbeeld talloze initiatiefnemers die een actie op poten hebben gezet om geld in te zamelen voor één van de 276 geselecteerde projecten die zich inzetten tegen eenzaamheid. Heb je zelf iets georganiseerd en wil je jouw verhaal komen doen, dan kun je hier een tijdsslot reserveren.

In het Warmste Huis staan ook dagelijks verschillende liveoptredens van bekende artiesten gepland, die worden traditiegetrouw massaal bijgewoond. Op woensdag 18 december wordt het feestje ingezet met Portland (19 uur), Meau (20 uur), Pommelien Thijs (21 uur) en Back To The 90s&Nillies ft. 5napback (22 uur). Het programma van de daaropvolgende dagen ziet er zo uit:

Donderdag 19 december: K3 om 13 uur, Dikke om 19 uur, Natalia om 20 uur, Regi live ft. Linda & friends om 21 uur, Dj Licious om 22 uur

Vrijdag 20 december: Jaël Ost & Magik om 19 uur, Tola OG om 19.30 uur, Flo Windey ft. Skyve om 20 uur, Nina Black om 20.30 uur, Used om 21.15 uur, Omdat Het Kan & Average Rob om 22 uur

Zaterdag 21 december: Kids With Buns om 19 uur, Glintsal om 20 uur, Franz Ferdinand om 21 uur, De Jaren Nul Party (ft. Sam De Bruyn) om 22 uur

Zondag 22 december (de eerste drie optredens worden in gebarentaal getolkt): Miss Angel om 19 uur, Brihang om 20 uur, Bart Peeters & De Ideale Mannen om 21 uur, Amber Broos om 22 uur

Maandag 23 december: Tourist LeMC om 19 uur, Sylvie Kreusch om 20 uur, Oscar and The Wolf om 21 uur, Dimitri Vegas om 22 uur

Op het plein zelf

Om te eten en te drinken hoef je niet weg te lopen van het Warmste Dorp, er staan verschillende cateringstandjes paraat. Tot slot zijn er ook toiletten, een grote EHBO-post én en stand waar je nog vlammetjes en een muts kan kopen aanwezig.