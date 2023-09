Volledig podium Miss West-Vlaanderen is minderjarig: zijn onze missen te jong?

De 17-jarige Juliette Popeye uit De Panne is verkozen tot Miss West-Vlaanderen 2024. Ook haar twee eredames zijn amper 17 jaar oud. Daarmee stond het West-Vlaamse podium van de voorronde van Miss België dus vol minderjarigen. Is dat niet wat jong?

Wie wil meedingen naar het kroontje van Miss België, moet in het jaar van de uitreiking 18 jaar zijn of worden. Voor de provinciale finales die eraan voorafgaan, ligt de minimumgrens op 17 jaar.

Dat betekent dat je je reeds als 16-jarige kan inschrijven voor de schoonheidswedstrijd, wat ook steeds vaker gebeurt. Zowat één vijfde van het deelnemersveld bestond vorig weekend uit minderjarigen. Een record.

Leeftijd was nadeel

Louise-Marie Losfeld (20) uit Oostende was zelf ook 17 jaar toen zij in 2020 verkozen werd tot Miss West-Vlaanderen. Later werd ze tweede eredame in de verkiezing van Miss België en dus niét de winnares, wat ze zelf wat aan haar jonge leeftijd wijt. “Als Miss België mag je deelnemen aan de Miss Universe-verkiezing. Daar zien we dat het kroontje meestal naar jonge twintigers gaat”, verklaart de studente.

(lees verder onder de foto)

Louise-Marie Losfeld was er ook amper 17 toen ze verkozen werd tot Miss West-Vlaanderen. © Davy Coghe

“Mijn leeftijd was volgens mij dus een nadeel, maar ik vond mezelf op dat moment niet te jong. Ik was matuur genoeg en stond toen al zelfstandig in het leven. Ook met de fotoshoots in strandkledij en het bikinidéfilé had ik geen probleem. Dat hoort erbij en dat weet je op voorhand.”

“Ik heb dan ook geen spijt van mijn deelname, al had ik dat achteraf beschouwd dus beter een paar jaren later gedaan. Ook zou ik nu een kopie vragen van het contract dat ik in mijn jeugdig enthousiasme als finaliste had ondertekend. Dat werd wel samen met ons overlopen, maar zonder dat we daarbij eerst de raad van onze ouders konden inwinnen.”

West-Vlaams accent

Ook Cilou Annys (32) uit Brugge blikt eerder tevreden terug op haar deelname. Zij werd als amper 18-jarig meisje Miss West-Vlaanderen en later ook Miss België. “Tijdens mijn jaar als Miss België, in 2010, evolueerde ik van meisje tot vrouw”, beseft ze nu.

“Ik heb in dat jaar een olifantenvel gekweekt. Er komt heel veel op je af – meer dan je op voorhand kan inschatten – en dat terwijl je nog niet goed weet wie je bent en waar je naartoe wil. Je moet tijdens dat avontuur wel bestand kunnen zijn tegen de vele invloeden van buitenaf.”

(lees verder onder de foto)

Cilou Annys werd op haar 18de zowel Miss West-Vlaanderen als Miss België. © DIRK WAEM BELGA

Zij had dus graag wat extra psychologische ondersteuning gekregen om met de hoge verwachtingen om te kunnen. “Ik worstelde bijvoorbeeld met de vele reacties op mijn West-Vlaams accent, waardoor ik soms wel eens crashte. Door mijn overvolle agenda verloor ik ook al mijn sociale contacten. Dan heb je als tiener echt wel een opvangnet nodig, met mensen die het beste willen voor je en niet alleen maar willen profiteren.”

Daarmee lanceert ze meteen een oproep naar de organisatie. “Als Miss België word je een jaar lang opgehemeld, maar daarna beland je in een zwart gat. Dan moet je maar je plan zien te trekken. Ook ná dat jaar zou er zeker mentale begeleiding wenselijk zijn”, aldus Cilou.

Leeftijdsgrens blijft

Volgens organisatrice Darline Devos is die begeleiding er wel degelijk, weliswaar enkel tijdens het verkiezingsjaar en in de aanloop daarnaar. “Ik behandel alle finalistes als waren het mijn eigen dochters. Ik merk dat veel jonge meisjes het contract zomaar ondertekenen, omdat ze nu eenmaal Miss België willen worden, maar ik vind het zelf belangrijk dat zij dat goed lezen en begrijpen. Onderaan staat er: Indien u minderjarig bent, gelieve dan ook een van je ouders te laten ondertekenen. In de voorrondes is dat voor mij geen vereiste, maar voor de nationale finale sta ik daar wel op.”

(lees verder onder de foto)

Miss West-Vlaanderen Juliette Popeye (centraal) met haar eredames Ilouna Aneca en Pénélope Oulhadj. © Bjorn Van Ryckeghem

De voorzitster van het Miss Belgium-comité is niet van plan om de minimumleeftijd op te trekken, ook al ziet zij de tijdsgeest veranderen. “Die leeftijdsgrens is er omdat je in het jaar dat je 18 jaar wordt over een rijbewijs kan beschikken en zo naar behoren je job als Miss België kan uitvoeren. Dat is trouwens een jaar later dan bij de Miss World-verkiezing”, reageert ze.

Ook aan het format wil zij niet roeren. “Het bikinidéfilé is altijd al een belangrijk onderdeel geweest. Ik zou trouwens niet weten waarom zij nu niet meer in bikini zouden mogen paraderen tijdens onze show. Het strand ligt vol zonnebadende tieners!”