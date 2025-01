Tom Walker, The Haunted Youth en Bear’s Den komen deze zomer naar Festival Dranouter

Festival Dranouter is op 1, 2 en 3 augustus aan de 51ste editie toe. Nu lanceerden ze al hun eerste lading artiesten. Het gaat om Bear’s Den, Blowzabella, Le Vent Du Nord, Peat & Diesel, The Haunted Youth en Tom Walker.

Er hingen de voorbije weken donkere wolken in het festivallandschap. Verschillende festivals gaven er (tijdelijk) de brui aan. Bij Festival Dranouter gaan ze wel door en presenteren ze nu al de eerste namen van de eerstvolgende editie begin augustus. “We lazen ook de berichten in de media van onze concullega’s en dat doet toch wel pijn”, zegt Sofie Pauwels, woordvoerder van Festival Dranouter.

Puzzelstukjes

“Een festival organiseren brengt verschillende risico’s met zich mee. Als organisatie ben je afhankelijk van veel externe zaken. Het is een puzzel waarbij elk stukje in elkaar moet vallen. Enkele ingrediënten voor een succesvol recept zijn een goeie entourage en begroting, een trouw festivalpubliek en de weergoden die gunstig gezind zijn. Wij hebben nog het geluk dat we met onze vzw andere activiteiten hebben, zoals de clubwerking, het boekingslabel, het restaurant en het vakantieverblijf. Deze diversificatie zorgt voor een financiële stabiliteit.”

Sofie en haar collega’s zijn druk bezig met het vervolledigen van de line-up. “Veel mensen denken wellicht dat we pas na het vorige festival in actie schieten, maar niets is minder waar. De eerste voorbereidingen beginnen al meer dan een jaar voordien.”

Eerste namen

Komende zomer zal je in Dranouter kunnen genieten van de optredens van Bear’s Den, Blowzabella, Le Vent Du Nord, Peat & Diesel, The Haunted Youth en Tom Walker. De Londense band Bear’s Den viert de tiende verjaardag van hun debuutalbum. Blowzabella zijn levende folklegendes en Le Vent Du Nord is de motor van de folkrevival uit Canada. Peat and Diesel brengt Schotse folkpunk, The Haunted Youth is de Belgische indiesensatie van het moment en Tom Walker tot slot is een Britse singer-songwriter die een grote hit scoorde met ‘Leave a Light On’. “Dit is nog maar het startschot, de komende weken volgt er nog meer moois”, geeft Sofie mee.

Tot en met vrijdag 31 januari loopt de early bird-ticketverkoop. “Dat loopt goed bij ons trouw publiek. Het bezorgt ons een leuk gevoel en een extra motivatie om er weer een onvergetelijke editie van te maken.”