Warhaus komt naar Festival Dranouter

Warhaus werd toegevoegd aan de line-up van Festival Dranouter 2025. Op de line-up van Festival Dranouter 2025 stonden al Bear’s Den, Merol, Le Vent Du Nord, The Haunted Youth, Tom Walker en Guido Belcanto en daar komtnu dus het soloproject van Maarten Devoldere (Balthazar) bij.

“Twee jaar na prachtplaat ‘Ha Ha Heartbreak’ is Warhaus, het soloproject van Maarten Devoldere (Balthazar), terug van nooit echt weggeweest, met een splinternieuw album ‘Karaoke Moon’. Deze parel, het resultaat van 9 maanden werk met vaste producer Jasper Maekelberg (Faces On TV), is Warhaus’ meest opwindende album tot nu toe”, laat de organisatie weten. “Vol intelligente en vaak humoristische vocale contrasten, dompelt Warhaus je geleidelijk onder in zijn unieke universum. De stem van Devoldere klinkt beter en donkerder dan ooit. Fantastisch filmische poëzie gaat hand in hand met een stevige dosis zwoelheid. Wat zal dat vonken geven live. Wil je genieten van deze concerten, met daarbovenop een alternatieve VIP-beleving? Kies dan voor een exclusieve ervaring dankzij de nieuwe Salon Tickets. Inbegrepen in elk Salon Ticket: apero, een uitgebreide maaltijd & een premium assortiment drinks, een exclusieve rondleiding langs Artist Village en podium van de mainstage…”

Eerder kondigde Festival Dranouter ook aan dat het voor meerdere jaren in zee gaat met Brouwerij De Brabandere uit Bavikhove, bekend van onder meer Bavik. Dit pilsbier zal Jupiler vervangen op de komende editie van 1, 2 en 3 augustus 2025.

Andere namen

Op die dagen pik je concerten mee van o.a. (inter)nationale kleppers zoals decibeljager Tom Walker, de Schotse folkpunkers Peat & Diesel, de Québecaanse hoogheden van Le Vent Du Nord, indierocksensatie The Haunted Youth, de Canadese cowboyband The Dead South of de soulvolle Faada Freddy.

Trad & folk krijgt een plek op de line-up dankzij indiefolkhelden Bear’s Den, folklegendes Blowzabella, dreamfolkband Alterne, de elektrofolk van Gnoss, de muzikale puurte van Dressed Like Boys, of de folky americana van The East Pointers, Wie houdt van Nederlandstalige muziek komt aan z’n trekken met elektropop-icoon Merol, kleinkunstfenomeen Augustijn (Vermandere), de afscheidstournee van Johan Verminnen en één van de boegbeelden van het Vlaamse lied: Guido Belcanto.

Meer info: festivaldranouter.be