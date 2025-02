Bavik Super Pils wordt hét bier op Festival Dranouter: “Al zeker tot en met de editie van 2027”

Op Festival Dranouter drink je vanaf editie 2025 Bavik Super Pils in plaats van Jupiler. Na een jarenlange samenwerking met AB InBev gaat het grootste festival in West-Vlaanderen een meerjarig partnership aan met Brouwerij De Brabandere uit Bavikhove.

“Dankzij Bavik Super Pils vertellen we een lokaal, ambachtelijk en duurzaam verhaal”, klinkt het bij Jeroen Verdonck, food & drinks verantwoordelijke van Festival Dranouter. De lichte hopsmaak maakt het een toegankelijke, authentieke pils voor het festivalpubliek.

Tijdens Festival Dranouter, dat dit jaar plaatsvindt op 1, 2 en 3 augustus, zal dus een nieuwe pils uit de tapkranen vloeien: Bavik Super Pils. “Kwalitatief een sterke keuze, want Bavik Super Pils is al meermaals verkozen tot Beste Belgische Pils (World Beer Awards, red.). De uitgesproken smaak en doordachte brouwtechniek maken het niet zomaar een pils, maar een super pils. Een premium pils die perfect past bij de sfeer van het festival waar het publiek kan genieten van concerten van onder andere Bear’s Den, Merol, The Haunted Youth of Tom Walker”, luidt het bij de brouwerij.

Lokale verankering

Festival Dranouter koos namelijk na een jarenlange samenwerking met AB InBev voor een sterk lokaal partnership waar kwaliteit, beleving en enthousiasme centraal staan. Brouwerij De Brabandere zette alles op alles om een inhoudelijk sterk partnership aan te gaan met het grootste, West-Vlaamse festival. “Toen het einde van ons contract met AB InBev dichterbij kwam, gingen we met verschillende spelers het gesprek aan. Als duurzaam festival heeft een lokale speler bij ons een streepje voor. Minder transport staat gelijk aan minder CO2-uitstoot. We zetten zo veel mogelijk in op lokale verankering”, duidt Jeroen Verdonck.

Op vlak van verhaal en DNA stak Brouwerij De Brabandere er met kop en schouders bovenuit. “Om te beginnen kiezen we bewust voor een West-Vlaamse, authentieke familiebrouwerij, met de vijfde generatie aan het roer. Verder heeft de brouwerij alle kennis in-house en doet ze alles zelf. Daarnaast staat ‘samenwerken’ centraal. We willen samen een verhaal schrijven voor, tijdens en na het festival. We gaan voor een samenwerking op lange termijn, al zeker tot en met Festival Dranouter 2027.”