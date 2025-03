Festival Dranouter stelt diverse line-up van De Koer voor: “Dwarsdoorsnede van programmatie in Muziekcentrum”

Wie tijdens Festival Dranouter 2024 afzakte naar het nieuwe podium De Koer, werd regelrecht terug gekatapulteerd naar de folkroots van het festival. Liefhebbers van deze genres mogen in hun handjes wrijven, want de line-up van De Koer tijdens Festival Dranouter 2025 is bekend: o.a. Venus in Flames, Bargainatt, Floris Francis Arthur en Marieke Van Ransbeeck solo. “Nieuw: elke avond zet een balfolkband De Koer in lichterlaaie en ga je de nacht in met een stomende folk DJ-set”, meldt de organisatie.

Niet enkel tijdens het eerste weekend van augustus geniet je in Dranouter van de beste folk, roots en singersongwriters. “Het hele jaar door presenteert concertwerking Muziekcentrum Dranouter, een zusterwerking van Festival Dranouter, in haar intieme club een weloverwogen mix van deze genres”, klinkt het. “Denk maar aan bekende try-outs (Brihang, ‘t Hof Van Commerce) tot eigen producties (De Manen Opzij, Marieke Van Ransbeeck solo), internationale folkkleppers (Blowzabella, Kilkenny’s, FLOOK) of Belgische acts (Riptunes, Isaac Roux, Broes).”

Dwarsdoorsnede

Als erkende folkclub stelt Muziekcentrum Dranouter ook op Festival Dranouter 2025 de line-up van festivalpodium De Koer samen. “De Koer vormt een dwarsdoorsnede van de programmatie van Muziekcentrum Dranouter”, vertelt Steven Reynaert, artistiek verantwoordelijke. “Bands die allemaal vertrekken uit traditie, maar steeds met de nodige weerhaakjes. Soms donker, soms uptempo, soms poppy, soms intiem, soms abstract…. Als kunstenhuis tonen we aan dat ‘muziek met wortels’ heel divers is. Folk is geen erfgoed, folk is folkin’ alive.”

Bal

Nieuw dit jaar: De Koer sluit elke festivaldag af met een bal. Steven Reynaert: “Bals horen net zo bij folk als breakdance bij hiphop – ze zijn onmisbaar. Elk jaar vinden er meerdere bals plaats in Muziekcentrum Dranouter, op ons festivalpodium kan dat niet anders. De balfolkbands overstijgen het genre. Bamako Express trapt af met een opzwepende mix van Afrikaanse en Westerse traditionele muziek. De andere twee avonden sluiten we af met Franse bands. In Frankrijk hebben ze het helemaal begrepen: daar wordt al een tijd met een open blik naar folkbals gekeken, wat het bij alle leeftijden razend populair maakt. Marie Paulette is een veelbelovend duo dat balfolk laat botsen met postrock, elektronica en zelfs keelzang. Bargainatt is misschien wel dé balfolkband van dit moment. Hun aanstekelijke speelplezier, gecombineerd met een moderne sound, zorgt ervoor dat zelfs niet-balfolkers zich volledig laten meeslepen.”

Dj-set

Al jaar en dag sluiten festivalgangers hun dag af in de Palace. Voor wie nog even in de sfeer wil blijven hangen zonder bonkende feestmuziek, is er op Festival Dranouter 2025 na het bal in de Koer ook nog muziek te beleven. “De DJ-sets in De Koer zorgen niet voor harde beats, wel voor een overvloed aan ambiance en sfeer. Stay tuned voor het DJ-programma in De Koer en de Palace, of voor partybands op de andere festivalpodia.”