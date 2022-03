Poperingenaars laten zich helemaal gaan op Keikoppencarnaval

Na twee coronajaren kunnen carnavalisten en sympathisanten eindelijk weer alle remmen los gooien in Poperinge. Dat er nog in een afgeslankt carnavalsweekend moet gevierd worden, laten ze niet aan hun hart komen.

Een kinder- en Keikoppencarnavalsstoet zit er dit jaar nog niet in, daarvoor kwamen de versoepelingen te laat. Het organiserende Keikoppencarnaval engageerde zich wel om carnavalisten en sympathisanten na twee coronajaren toch een carnavalsweekend te geven in een afgeslankt feestweekend.

Feestavond

“De opkomst voor ons alternatief carnavalsweekend is hoger dan verwacht. Vrijdag is het wat laat op gang gekomen, maar het is wel uitgemond op een absolute feestavond. De kelnerkoers trok ook vrijdagavond op pad en daarvoor schreven 13 ploegen in, wat een 50-tal extra mensen op de been bracht”, klinkt het bij de organisatie.

“Zaterdagnamiddag werden de kleinsten getrakteerd op wat carnavalssfeer met de Kidz Kei-Jumpnamiddag in JOC De Kouter, in samenwerking met Hopsiepops en Ateljee 5. Dat was een zeer geslaagde namiddag met een gezellige drukte.”

Niet vergeten

Ook de jaarlijkse maskerade mag niet ontbreken tijdens een Poperings carnavalsweekend. Van Satan tot Pikachu en van Maleficent tot Harley Quinn in de centrumstraten. De Keikoppen zijn het Poperingse carnaval niet vergeten en dat is duidelijk te zien aan de uitgelaten sfeer in de bomvolle horecazaken, want er werd gevierd tot in de vroege uurtjes.

“Er was zaterdagavond heel wat volk op de been, meer dan we verwacht hadden. Alle remmen los.. De Oosterhoutse vrienden zorgden voor de muzikale noten en dat creëerde onmiddellijk een aangename sfeer. Op zaterdag schreven al 109 deelnemers in voor de maskerade.”

Inschrijven voor de maskerade kan op zondag bij de Dienst Toerisme op de Grote Markt van 18 uur tot 21 uur. Masjern kost 3 euro en bij inschrijving krijg je twee consumptiebonnen en een carnavalsbutton.

(LB)