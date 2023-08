Metalhead Stefan Noninckx viert verjaardag op Alcatraz: “Ik ben er al van dag 1 bij”

Stefan Noninckx wordt op zondag 13 augustus 57 jaar. De trouwe metal fan gaat al vanaf 2012 naar Alcatraz, sinds de start van het festival destijds nog in Deinze. “Mijn verjaardag valt altijd in dat weekend. Alcatraz is mijn groot verjaardagsfeest, ik kocht enkel de tickets.”

Stefan uit Mariakerke verblijft dit weekend in een gezellige B&B in centrum Kortrijk. Zijn omgeving kent hem als een sterke metalhead en elk jaar viert hij zijn verjaardag op Alcatraz. “Dat is uniek en betekent een heel weekend trakteren en getrakteerd worden voor mijn verjaardag, dus het is altijd dik in orde”, lacht Stefan. “Na al die jaren beginnen ook mensen van de organisatie mij te kennen en me te feliciteren. Ik heb ook enkele jaren meegeholpen achter de toog.” Zelfs van onbekenden krijgt Stefan de beste wensen. “Dat zijn mensen die mijn verjaardag zagen verschijnen op Facebook. Onze community is namelijk met heel wat metal fans bevriend op sociale media.”

Stefan op zijn 50ste verjaardag, zeven jaar geleden © gf

De metalhead zag Alcatraz doorheen de jaren groeien. “Het wordt steeds grootschaliger. Vroeger speelde de organisatie in op een specifiek publiek, maar steeds vaker worden ook grotere en commerciëlere bands geboekt, in uiteenlopende genres. Dat vind ik een goede zet van Alcatraz. Een festival moet zich kunnen verjongen en aanpassen als ze willen groeien. Ongeacht is de charme en het samenhorigheidsgevoel van Alcatraz gebleven. Als je rondloopt op het terrein kom je wel altijd iemand tegen die je kent. De familiale sfeer, eigen aan metalheads, is nog steeds aanwezig. Het is hier tastbaarder dan bijvoorbeeld Graspop. Daar is het te groot geworden en kent het festival een ander kaliber van headliners.”

Welke optredens Stefan zal meepikken tussen vrijdagmiddag en zondagnacht, moet hij nog bekijken. “Ik ga vooral voor de sfeer, maar als ik zo snel eens de line-up van zondag bezie, spreken vooral de bands Kataklysm, Overkill en Sacred Reich me aan. Eén ding is zeker, ik amuseer me altijd op Alcatraz.”