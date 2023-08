Gregory (45) is al sinds 2014 vrijwilliger op Alcatraz: “We gaan voor elkaar door het vuur”

Gregory Sohier (45) uit Wervik is al sinds 2014 vrijwilliger op het hardrock- en metalfestival Alcatraz. In het dagelijkse leven werkt hij bij Lokaal Bestuur Zwevegem, maar elk jaar neemt hij een maand verlof voor de opbouw en beleving van zijn geliefd festival te Kortrijk.

Gregory gaat al sinds 2013 naar Alcatraz. “Al sinds mijn zestiende pik ik zoveel mogelijk festivals mee. Allemaal rock en metal zoals Grensrock of Graspop en – als de affiche goed is – Werchter. Na Alcatraz wou ik graag een blik achter de schermen werpen. Hoe ze het klaarspelen, het harde werk, de organisatie, de planning. Dus in 2014 gaf ik mezelf op als vrijwilliger. Toen was het ééndagsfestival nog veel kleiner, met slechts 5.000 bezoekers.”

“Vandaag trouwen zelfs twee van onze crewleden, Nicky Dewinter en Fabienne Roose” – Gregory

Voor Gregory is Alcatraz het hoogtepunt van zijn jaar. Hij geeft een maand verlof op om hier te werken. Vooral de sfeer van de crew spreekt hem aan. “Elk jaar zie je dezelfde mensen terug op de crewcamping, we blijven trouw aan Alcatraz. We kijken er allemaal naar uit en spreken al maanden op voorhand af voor de eerste voorbereidingen. We zijn intussen vrienden geworden en gaan voor elkaar door het vuur. Alcatraz is eigenlijk een maand lang leute maken, muziek en samen drinken. Vandaag trouwen zelfs twee van onze crewleden, Nicky Dewinter en Fabienne Roose. Vanavond volgt een avondfeest op de crewcamping. We hebben allemaal geld samen gelegd voor een biermand en bloemen. Iedereen geeft dat met plezier. Dat bewijst hoe we aan elkaar hangen.”

Gregory zijn taak bestaat nu voornamelijk uit zeven kilometer lang hekken zetten. “Elke dag melden we ons aan om 7.30 uur, gevolgd door een ontbijt en briefing om 8 uur. De opdrachten worden dan uitgedeeld. ’s Middags volgt een broodje. We werken tot ongeveer 17 uur, maar doen dat met veel plezier langer als het nodig is. Vorige week woensdag waren we bijvoorbeeld tot 20 uur bezig om een tent op te zetten. ’s Avonds krijgen we warm eten. We worden eigenlijk wel goed verwend.”

“Hier ben je geen vreemde, maar een vriend die we nog niet hebben leren kennen” – Gregory

Vandaag volgt de inspectie van de site en morgen vliegen de crewleden er opnieuw in, hetzij als festivalganger of als medewerker. Zo zal je Gregory tussen de optredens door nu en dan in The Artist Resto vinden op Alcatraz. “Ik vind het leuk om de combinatie te doen. Wat betreft de optredens zelf kijk ik vooral uit naar Electric Callboy, Sepultara, Obituary en Mantah, een lokale band. Alcatraz zet graag in op Belgische bands. Naast de muziek moeten mensen komen voor de sfeer en kameraadschap. Je merkt dat mensen hier goed aan elkaar hangen in tegenstelling tot andere festivals. Hier ben je geen vreemde, maar een vriend die we nog niet hebben leren kennen.”

Na het festival volgen nog vier dagen afbraak terwijl Kamping Kitsch Club start met de opbouw. Om de crew nog eens extra te bedanken, worden ze getrakteerd op twee bands in een zaal in Zwalm in december en drinken ze de hele avond op kosten van de organisatie.