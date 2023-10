Metalfestival Alcatraz maakt al eerste 50 namen bekend: Opeth, Amon Amarth en Architects zijn headliners

Hoewel de zomer nog veraf lijkt, denkt Alcatraz Metal Fest in Kortrijk al aan de zomer én de volgende editie. Ze losten de eerste 50 namen. Fans van death- en prog metal iconen Opeth mogen alvast in hun handen wrijven. Amon Amarth en Architects zijn de andere headliners.

Je ziet dus 50 namen op de affiche, kriskras geplukt uit het brede muziekspectrum van de scheurende gitaren en bulderende drums.

Alcatraz kijkt nu al uit naar de nieuwe editie, maar is kritisch voor de eigen organisatie. Voor de voorbije editie herbekeken ze de speelschema’s en pakten ze de kinderziektes van het ECO coin systeem aan. Volgende zomer is nog veraf, maar deze eerste lading van 50 namen geeft al aan dat het weer een editie wordt waar metalfans het warm van krijgen. In de komende weken en maanden lost Alcatraz nog tientallen namen, inclusief een aantal grote kleppers. Stay tuned!

Tickets en info: www.alcatraz.be

De 50 bands

ARCHITECTS

AMON AMARTH

CLUTCH

CRADLE OF FILTH

HATEBREED

SATYRICON

MAYHEM

PARADISE LOST

EXODUS

WATAIN

DARK TRANQUILITY

SPIRITBOX

KORPIKLAANI

JINJER

FEUERSCHWANZ

DOKKEN

MARDUK

LIFE OF AGONY

ARMORED SAINT

MADBALL

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

LORD OF THE LOST

ORDEN OGAN

FINNTROLL

SEPTICFLESH

ORANGE GOBLIN

SOIL

BENEDICTION

BRANT BJORK

ECLIPSE

RAVEN

TERRORIZER

MISERY INDEX

HEATHEN

GREEN LUNG

LEGION OF THE DAMNED

MASSACRE

MONKEY 3

CRO-MAGS

TRUCKFIGHTERS

BODYSNATCHER

CIPPLED BLACK PHOENIX

FEN

THE CASUALTIES

EXUMER

SKELETAL REMAINS

HIRAX

LEFT TO DIE

AUDREY HORNE

THRONEHAMMER