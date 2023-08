45.000 rockers maken zich op voor 15de editie van Alcatraz: West-Vlaanderen steeds meer mekka van metalmuziek

Kortrijk kleurt dit weekend weer gitzwart voor metalfestival Alcatraz, dat dit jaar aan de vijftiende editie toe is. Onder hen veel oude rockers, maar evenzeer heel wat jonge fans. “Er zijn meer shows, releases en beginnende bands dan ooit tevoren, ook uit onze provincie”, klinkt het.

In 2008 gestart als een eendaags oldskool festival met een zevental bands op het podium van de legendarische Brielpoort in Deinze, strekt Alcatraz zich nu uit over drie dagen – en een preparty op donderdagavond – met meer dan honderd namen op de affiche.

“De grootste wijziging in onze geschiedenis is de switch naar Kortrijk in 2013, wat gepaard ging met een enorme capaciteitsuitbreiding. Tegenwoordig hebben we hier vier podia én een deejaytent, waar we verspreid over het hele weekend zo’n 45.000 bezoekers verwelkomen. Tien jaar geleden waren dat er nog 6.000, op één dag en voor één stage”, herinnert persverantwoordelijke Bernard De Riemacker (53) uit Avelgem zich, die al sinds die verhuis mee zijn schouders onder het metalfestival steekt.

Uit voegen gebarsten

“Wat Alcatraz typeert, is dat het echt voor en door liefhebbers van het genre is ontstaan. In de beginjaren programmeerden de organisatoren namelijk steevast dié bands die zij zelf graag wilden zien”, weet Dries Van Damme (50) uit Brugge.

© Claus Christa Christa Claus

Hij presenteerde tien jaar lang programma’s als Whiplash en De Zwaarste Show op Studio Brussel en is ook al meer dan dertig jaar gitarist bij de band After All, die al enkele keren op Alcatraz stond. Dit weekend gaat hij echter als een van de vele bezoekers naar het nichefestival, voor de optredens van Exciter en consoorten.

“Die originele filosofie is ondertussen wat bijgeschaafd, door de economische realiteit van vraag en aanbod. Door de jaren heen is het festival immers fors gegroeid, wat grotere, bekendere namen met zich meebrengt. Toch vind je hier nog altijd groepen uit de underground of een of ander duister subgenre, die andere festivals vooralsnog niet programmeren.”

Van eigen bodem

En daar zitten ook dikwijls West-Vlaamse bands tussen. Channel Zero, Amenra, King Hiss, Dyscordia, Cowboys and Aliens, Mantah … Ze stonden allemaal al op Alcatraz. Dit jaar treden onder meer onze provinciegenoten van Stake en Definitivos hier op.

“Er wordt heel wat nieuwe muziek gemaakt door een pak jonge bands” – Bernard De Riemacker, Alcatraz festival

“Van bij de start geven wij inderdaad graag kansen aan bands van eigen bodem, al moeten die natuurlijk al enig ophef gemaakt hebben”, reageert Bernard. “Dit jaar verwelkomen we 19 bands uit eigen land, of dus zowat één op de vijf. Dat aandeel lag een paar jaar geleden zelfs nog hoger. Al had dat toen vooral met corona te maken, waardoor we moeilijker buitenlandse acts konden aantrekken.”

Veel subgenres

In ieder geval leeft de (West-)Vlaamse metalscene meer dan ooit tevoren, met ook heel wat jonge fans. Niet iedereen droomt dus van een carrière als deejay of producer, of spaart zijn centen voor een Tomorrowland-ticket.

“Dat merk je aan de uitverkochte stadionshows van Rammstein, of aan de Metallica-T-shirts die grote winkelketens onlangs in hun rekken hadden hangen. Wij krijgen ook het hele jaar door heel wat demo’s toegestuurd”, zegt Bernard, die ook mede-organisator is van Hard Rock Fest Avelgem en die zichzelf al sinds zijn twaalfde een metalhead noemt.

“Er wordt dus nog volop nieuwe muziek gemaakt, door beginnende bands die uit hun repetitieruimte willen treden. De opmerkelijkste evolutie daarbij is de groter wordende verscheidendheid aan subgenres: van death- tot black-, speed-, thrash- of hardcoremetal.”

Bruggeling Franky De Smet-Van Damme (54) houdt het dan weer vooral bij de ‘rechttoe rechtaan’-klassiekers van Iron Maiden, Judas Priest of Slayer, wanneer hij dit weekend opnieuw samen met Pascal Braeckman in zijn cd-koffers duikt. Dat doet hij als DJ Turbeau in de El Presidio-tent, waar dan overigens ook zijn Turbeau-bieren verkrijgbaar zijn.

Als thuiskomen

“Ik stond ook al enkele keren als zanger van Channel Zero op het Alcatraz-podium. Twee jaar geleden hebben we het festival zelfs geopend én afgesloten. Sowieso hebben wij een bijzondere band met Alcatraz. In 2013 hebben we onze show last minute moeten afgelasten na het plotse overlijden van onze toenmalige drummer, maar een jaar later werden we opnieuw gevraagd en brachten we een hommage aan hem, gesterkt door de vele fans”, vertelt hij.

© Christa Claus

Sindsdien werd Franky dus ook al enkele keren geboekt voor een deejayset, wat voor hem aanvoelt als thuiskomen. “Hier krijg ik drie dagen op rij een heel trouw publiek van kenners voor mij, waardoor ik niet per se naar de bekende meezingers – of zeg maar ‘meebrullers’ – hoef te grijpen. Zo kan ik hier perfect een uur lang muziek van dezelfde band draaien, met ook minder bekende nummers uit hun repertoire. Daar zou ik op een ander podium nooit mee wegkomen”, stelt Franky.

Hij probeert hier overigens ook telkens enkele optredens mee te pikken, als bezoeker dus. “Ik heb weliswaar een bekende kop in de scene en word dus geregeld aangeklampt voor selfies, maar dat gebeurt gelukkig niet tijdens de optredens. Ik heb hier de voorbije jaren dus zeker al nieuwe dingen kunnen ontdekken, wat overigens ook de kracht is van Alcatraz. Hier kun je zelfs als oude rot in het vak nog verrast worden en een leuke tijd beleven!”