Menne Ambiance Party met bekende Vlaamse artiesten

Op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 augustus worden de jaarlijkse Mennefeesten gehouden in en rond de feesttent op de hoek van de Bruggestraat en het Molleveld. Het programma is gevarieerd en zal zowel jong als oud aanspreken.

Op vrijdag start er om 14.30 uur een seniorennamiddag onder leiding van Johnny Clarysse en Dina Rodrigues. Er wordt een busreis voorzien vanuit het wzc Maria Rustoord. De toegang is gratis. Vanaf 17.30 uur start de braadworstenkaarting. Inleg: 1,5 euro. Om 19 uur begint de eerste editie van het dartstornooi ‘Koppeltornooi op de Menne’, georganiseerd door de dartsclub ‘De Statiepikkers’ van café ’t Excuus.

Gezinsnamiddag

De zaterdagavond staat in het teken van de Menne Ambiance Party. Er zijn optredens van Michael Lanzo, Christoff, Jettie Pallettie, Johan Veugelers en DJ 5napback, bekend van Tomorrowland. De presentatie en opwarming ligt in handen van dj Dimi alias Dimitri Vantomme uit Moorslede. De deuren openen om 19 uur. Toegang: 20 euro in voorverkoop, 25 euro aan de deur.

Op zondag begint de Menne om 11 uur met een receptie voor alle sympathisanten. Vanaf 14.30 uur is er een gezinsnamiddag, met een hindernissenspringkasteel, gewoon springkasteel, ballonplooier, schminkstand. Op de Menneweide is er een zomerterras. Om 17 uur treedt de enige covergroep van K3 ‘Alle Kleuren’ op. De winnaars worden eveneens bekendgemaakt van de zoektocht en de kleurenwedstrijd. Voor de zoektocht moet men de letters van de Mennefeesten zoeken doorheen de Menneregio. De hoofdprijs is een frietfestijn voor 50 personen. Voor de kleurwedstrijd zijn er tickets voor pretparken te winnen. ’s Avonds swingt de Menne verder met de partyband ‘De Toâpe Geraapte’, bekend van Belgium’s Got Talent. Afsluiten op zondag doet de Menne met dj Sjonnie Oaverechts. Toegang: 10 euro.

Op maandagavond wordt er vanaf 19 uur warme beenham met frietjes geserveerd. Aansluitend is er dansfeest. Prijs: 15 euro. (Patrick D.)

debackerecedric1@gmail.com