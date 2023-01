Labadoux Festival in Ingelmunster pakt uit met nieuwe namen

Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 mei ben je welkom op de 35ste editie van het Labadoux Festival op het festivalterrein langs de Trakelweg in Ingelmunster. De organisatie maakte ondertussen opnieuw een aantal namen van artiesten bekend, onder wie Ruben Block.

Ruben Block, beter bekend als frontman van Triggerfinger, verovert nu ook solo het podium. Om nog meer uit zichzelf te halen en zijn eerste soloplaat te maken, klopte hij aan bij Mitchel Froom, producer van onder ander Suzanne Vega, Paul McCartney en – hoe kan het ook anders – Triggerfinger.

Samen met Froom vond Block zijn innerlijke zelf: grillig, soms donker, maar altijd gewapend met sterke vocals en teksten waarin licht en duisternis met elkaar dansen. Ruben Block brengt songs waar lang en met groeiend plezier aan gewerkt is, en dat komt op een indrukwekkende manier tot uiting op het podium.

Boom’n van de Weireld

Wereldmuziek uit de Westhoek! Boom’n van de Weireld brengen eigentijdse nummers in het Nederlands, West-Vlaams, Frans en alles wat daartussen zit. Ze brengen op een unieke manier gezang, accordeon, drums en gitaren samen en mengen dit met vier koperblazers.

Franse pornopop waar af en toe wat jazz tussen sijpelt en waar je in de verte klanken vanuit de Balkan in herkent. Vrolijke nummers over het leven waar de Boom’n van de Weireld maar al te graag hun eigen mening over geven.

Joanne Shaw Taylor

Joanne Shaw Taylor werd ontdekt door Dave Stewart van the Eurythmics toen ze slechts 16 jaar oud was. Na een tijdje in zijn band te spelen, ontpopte ze zich tot een professionele singer-songwriter met een eigen visie en sound.

Ondertussen groeide ze uit tot een van de beste blues-rock-gitaristen die er is. Haar stem is betoverend en door de jaren heen bracht ze verschillende albums uit die keer op keer konden rekenen op lovende kritieken. Een niet te missen performance van topniveau.

Variomatic

Variomatic begon als een gelegenheidsgroep, maar groeide snel uit tot een echte pop-folk-rock-band. Al 15 jaar schakelt Variomatic vloeiend van eigentijdse folk naar funky popmuziek, van stevige rock richting intiemere blues.

Ze swingen, spelen met veel goesting en doorspekken hun nummers met tunes die je ongetwijfeld bekend in de oren zullen klinken.

Kobe en Benjamin Sercu

En dan hebben we ook nog Kobe & Benjamin Sercu. Soms staat hij met al zijn vier broers op het podium, soms speelt Kobe Sercu alleen, maar nu brengt hij enkel zijn jongste broer Benjamin met zich mee.

Ze brengen een kleurrijke mix van covers, vertalingen en eigen nummers. Dit telkens met die West-Vlaamse tongval.

Compro Oro

Compro Oro weet niet helemaal waar ze in de wereld thuishoren. Ze haalden inspiratie uit Havana, Mogadishu of gewoon uit Gent.

Met invloeden van ver buiten onze landsgrenzen zorgen ze voor een unieke sound. Ze nemen je mee op wereldreis en terug.

BlitZ

En tot slot: ouders opgelet, want BlitZ komt de rust van ons (eigenlijk niet al te rustig) festivalterrein verstoren. Pieterjan en Jens toeren al méér dan vijftien jaar Vlaanderen rond met interactieve kindershows en muzikale bandoptredens waar meezingen en meedansen prioriteit zijn.

Jens (links) en Pieterjan van BlitZ zijn ook van de partij. © FODI

Ze spelen in op rages, weten van aanpakken en haalden al meermaals de nationale pers. Stilzitten is bij kinderanimatie BlitZ geen optie, en hun supercoole shows laten niet alleen de kinderen uit de bol gaan, maar toveren ook een grote glimlach tevoorschijn bij alle ouders.