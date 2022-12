Ook Heather Nova komt naar Labadoux in Ingelmunster

Voor de derde week op rij lanceert Labadoux Festival nieuwe namen, met Heather Nova als grote naam. Op de affiche prijken onder andere ook Buurman en de Nederlandse Meau.

Labadoux begroet Heather Nova, die opgroeide op een zeilboot in het midden van de Caraïben. Haar nummers nemen je mee op avontuur en laten je nieuwe werelden ontdekken. Haar stem is dromerig en zacht en doet je dagdromen over verre parelwitte stranden en een diepblauwe zee. De Italiaanse band Brutti Di Fosco is de nieuwste naam in de alternatieve Keltische muziekscene. Brutti Di Fosco speelt rock vervuild door funk, folk en metal. Gooi daar een traditionele doedelzak bij en je krijgt een vrije sound vol vreugde.

De Nederlandse Meau brengt indiepop, een vleugje synths, warme sounds, dromerige koortjes en eerlijke teksten. Meau Hewitt of gewoon Meau schrijft pure songs over dagelijkse onderwerpen waar iedereen zich in herkent. Haar warme stem in combinatie met akoestische instrumenten krijgt het luidste publiek muisstil. In augustus was ze nog te gast tijdens ‘Tien om te Zien’ in Middelkerke.

Nog veel andere namen

Buurman, dat is Geert Verdickt én zijn Buurmannen Stijn Gevaert en Koen Renders. In 2021 brachten ze een uniek nieuw album uit, waarin de nummers je meenemen in de levens van 10 toch niet zo gewone mensen. Stuk voor stuk parels van verhalen. Want het mooiste ligt verscholen in de manier waarop je kijkt. Guy Davis is dan weer een echte verhalenverteller. Hij is muzikant, acteur, auteur en songwriter en mixt als de beste roots, blues, folk, rap, wereldmuziek. Hij kan zijn verhalen op een unieke manier vertellen. Hij pakt sociale onrechtvaardigheid aan, kaart historische gebeurtenissen aan en raakt het publiek zoals enkel hij dat kan.

Rosa Butsi erfde haar muzikale genen van haar Hongaarse oma, aan we zie ook haar artiestennaam te danken heeft. Ze brengt prachtige jazzy gitaarcomposities die verrassen en telkens op het juiste moment tegen de stroom ingaan. Haar zachte stem laat je meedeinen op de melodieën van haar stuk voor stuk dromerige nummers.

Laten we dan verder samen dansen op L’chaim. De band bestaat uit een vrolijke en diverse mix muzikanten uit Nederland, Syrië, Turkije en Italië. Ze hebben achtergronden in talrijke genres. Samen creëren ze vrolijke, verfrissende en dansbare muziek die harten verovert.

Ferocious Dog is een zeskoppige band met een levendige folk-keltische kern, overgoten met punkrock die het midden houdt tussen Billy Bragg en The Levellers.

Ook de zeskoppige band Thankus The Henge uit Londen is van de partij. Ze zijn chaotisch op de beste manier. Duister, wild, vrolijk en oprecht.