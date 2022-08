Kursaal Oostende biedt gratis ijsjes tijdens hittegolf: “Elke bezoeker aan de Studio 100 Belevingsexpo krijgt er eentje”

Oostende Het warme weer brengt mensen op ideeën. Kursaal Oostende en IJsboerke trakteren elke bezoeker die de komende dagen de expo ‘Studio 100 Aan Zee’ bezoekt op een gratis ijsje. “We hopen dat een ijsje de nodige verkoeling zal brengen”, klinkt het. Kursaal biedt bovendien een mooie korting tijdens de warme dagen.

Altijd al zelf eens willen beleven hoe Hanne, Marthe en Julia hun wereld van K3 beleven? Dan is de exclusieve Studio 100 Belevingsexpo beslist iets voor jou. De expo dompelt je onder in de wereld van Samson & Marie, K3, Plop, Bumba en nog heel wat andere Studio 100-figuren.

De figuren nemen jong en oud mee doorheen de rijkgevulde geschiedenis van Studio 100. De bezoekers beleven een leuke en verrassende expo waar ‘fun’ en ‘doen’ centraal staan. Er zijn decors, kostuums en doe-activiteiten en je komt er alles te weten over de figuren.

Heerlijk fris

Tijdens de K3 Immersive Bootcamp leer je hoe te poseren voor een fotoshoot, hoe je danspasjes aangeleerd krijgt door een echter choreograaf en hoe een videoclip van K3 gemaakt wordt. Het arme weer brengt Kursaal op ideeën en daarom krijgt elke bezoeker die van donderdag 11 tot en met zondag 14 augustus een bezoek brengt aan de expo een verfrissend ijsje.

“We hebben bovendien een geacclimatiseerde ruimte waar het heerlijk fris is en waar je de nodige verkoeling kan zoeken”, klinkt het. “daarnaast bieden we elke bezoeker tijdens diezelfde periode een korting van 20 procent aan met de promocode ‘VERKOELING’. De korting is geldig op de tickets van de Studio 100 Belevingsexpo, de K3 Immersive Bootcamp en de combitickets.”

Tickets zijn te krijgen via www.kursaaloostende.be/nl/expo22 en kosten zowel voor de bootcamp als de expo 16 euro. Een combiticket kost 26 euro. Kinderen onder de 2 jaar hoeven niet te betalen.

(JRO)