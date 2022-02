Krieke- en Mennefeesten 2022 gaan door met afgeslankte versie

Van vrijdag 5 tot zondag 7 augustus plant het Kriekebestuur wijkfeesten, met de focus op de zondag voor Krieke Hoogdag. De Menne viert van vrijdag 12 tot zondag 14 augustus. “Met de artiesten op zaterdagavond trekken we de kaart van de ambiance. Op zondagavond houden we het rustig”, zegt Bart Buyse, voorzitter van de Mennefeesten.

Tijdens het eerste weekend van augustus 2019 vierde de Krieke de 60ste wijkfeesten. Toen liet het Kriekebestuur al weten dat ze het een jaar later wat rustiger zouden doen, maar in 2020 en ook in 2021 konden er geen wijkfeesten plaatsgrijpen wegens corona. In augustus 2021 hield de Krieke wel een beperkte barbecue voor de wijkbewoners, maar daar bleef het ook bij. Zal men in augustus 2022 bijeen komen? Voor een dag of voor een driedaags feest?

Focus op zondag

“In november 2021 kwamen we al een eerste keer samen met de kern, maar de echte programmabesprekingen voorzien we te doen van zodra het een beetje mogelijk is en deze coronagolf gekalmeerd is”, zegt Stijn Vanneste, de nieuwe voorzitter van de Kriekefeesten.

“Je mag nu toch al noteren dat de Kriekefeesten 2022 hoogstwaarschijnlijk zullen doorgaan op ons klassieke Krieketerrein in de Kweekstraat en dit op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 augustus. Ik verwacht dat onze klassieke ingrediënten aanwezig zullen zijn, met de focus op de zondag voor de Kriekehoogdag met vrije toegang en allerhande animatie voor groot en klein. We kijken er alleszins naar uit.”

In augustus 2020 kon de Menne niets laten doorgaan. Vorig jaar zag de 43ste editie van de Mennefeesten er ook anders uit, want toen was er enkel op zaterdag 7 en zondag 8 augustus een zomerbar in de tent. Geen seniorendag, geen optredens, geen kippenfestijn, geen sponsoravond. Het was een editie om even de wijkbewoners samen te brengen, want twee jaar niets organiseren, is een heel lange periode.

Niets op maandag

“Dit jaar zullen de Mennefeesten er ook wat anders uitzien”, zegt voorzitter Bart Buyse. “We houden op vrijdag wel een seniorennamiddag, afhankelijk hoe de samenwerking met het wzc Maria Rustoord op dat moment is. Mogen senioren naar buiten of niet? ’s Avonds voorzien we een kaarting. Op zaterdag is er in de vooravond een VIP-belevenis met daarna een showavond. We trekken de kaart van de ambiance. Er zijn optredens van Laura Lynn, Wim Soutaer & Charles Van Domburg, Swoop, Sergio, Jettie Pallettie, Yves Segers, ABBA 4U en Omdat Het Kan Soundsystem, bekend van MNM. We vieren tot 3 uur in de ochtend.”

“De zondag weten we nog niet wat we in de namiddag gaan doen. ’s Avonds is er kip-aan-‘t-spit. De sponsoravond op maandag vervalt en verschuiven we naar zondagavond. Die avond plannen we geen artiesten, enkel een DJ. Op maandag is het 15 augustus en dus een vrije dag, zodat de mensen ook die zondagavond even uit de bol kunnen gaan.”

Beknopt programma

De Menne krimpt het programma in, want op zondagavond staan er geen artiesten op de affiche en op maandagavond valt er niets te beleven. “We kunnen het ons niet permitteren om twee dagen na elkaar artiesten te programmeren”, bekent voorzitter Bart.

“Wij hebben geen grote spaarpot. We geven altijd zoveel weg met onze feesten. Daarom houden we het programma eerder beknopt, vooral dan op zondag. We zijn nu nog maar februari. We weten dus ook niet wat er allemaal in augustus mogelijk zal zijn. De virologen praten nu al over een goede zomer, zonder maatregelen, maar ik ben daar toch niet zo gerust in. We zullen dit jaar al blij zijn wanneer we op vrijdag, zaterdag en zondag mogen samenkomen, zonder een beperkt aantal personen en hopelijk dan ook niet meer met een mondmasker aan.”

(PD)