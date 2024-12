Knokse rapper Brihang herschrijft liedje ‘Berg’ voor kankerpatiëntje

Zondagavond zette de Knokse rapper Brihang ‘t Zand in vuur en vlam, ondanks het regenweer. Speciaal voor een kankerpatiëntje herschreef hij zijn hit ‘Berg’ naar aanleiding van De Warmste Week.

Brihang bracht op ‘t Zand in Brugge een speciale versie van het nummer ‘Berg’ voor de eerste keer live. Tijdens het liedje nodigde hij de kleine Leon (5) met zijn mama Eline uit op het dak van het Warmste Huis.

Leon (5) heeft al anderhalf jaar kanker en volgt therapie in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Hij is een fan van Brihang, de Knokse rapper paste zijn lied aan voor de jongen. Het publiek zong zondagavond het nummer massaal mee. Een kippenvelmoment.