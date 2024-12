K3 moet al vroeg veel volk naar ‘t Zand in Brugge lokken

Na de stormloop voor Pommelien Thijs woensdagavond tijdens De Warmste Week op ‘t Zand in Brugge is het wachten op de komst van K3 donderdag. De drie populaire meiden komen om 13 uur naar Brugges grootste plein. ‘s Avonds vlammen onder meer Natalia en Regi tegen eenzaamheid.

Voor vele West-Vlaamse kindjes wordt de kerstvakantie vanmiddag al ingezet. Want K3 komt op donderdag 19 december om 13 uur naar ‘t Zand. Wedden dat velen deze namiddag wat later op school zullen arriveren? Of dat sommigen met de zegen van mama en papa zullen ‘brossen’? Tenzij ze vrij hebben omdat hun leerkrachten de examens nog aan het verbeteren zijn.

1.677 brieven van leerlingen

Wat er ook van zij, VRT verwacht donderdag al vroeg veel volk op ‘t Zand. In de loop van de ochtend komt er een delegatie van Scholengroep Impact uit Brugge, Blankenberge, Torhout en Knokke-Heist, hun leerlingen schreven 1.677 brieven met hartverwarmende boodschappen voor voorbijgangers, buurtbewoners en bewoners van woonzorgcentra.

In de loop van de namiddag zullen drie West-Vlaamse vriendinnen getuigen over hun vriendin, die anderhalf jaar geleden uit het leven stapte. Ze verkochten de voorbije weken studentenhaver, handgemaakte chocolaatjes en snoepjes als eerbetoon en hopen dat mensen in de toekomst makkelijker over eenzaamheid zullen durven praten.

Naaktkalender

Vanaf 19 uur beginnen de optredens op het dak van Het Warmste Huis. Achtereenvolgens Dikke, Natalia, Regi en DJ Licious geven een concert. Als uitsmijter komt na 23 uur de Knokse voetbalploeg FC Collins hun naaktkalender voor De Warmste Week voorstellen.

De nachtgasten van de uitzending van donderdag op vrijdag zijn Niels Destadsbader en Annelien Coorevits.

Info: www.dewarmsteweek.be