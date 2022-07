IN BEELD Balthazar sluit Cactusfestival in stijl af

Het 39ste Cactusfestival zit er alweer op. Organisator Patrick Keersebilck sprak zondagnamiddag van een geslaagde editie, en toen moest Balthazar nog beginnen. De Kortrijkzanen sloten het festival in stijl af.

Met twee jaar vertraging mocht Balthazar het Brugse Minnewaterpark alsnog in lichterlaaie zetten. De Kortrijkse band stond ook in 2020 al op de affiche, maar het festival kon toen door de bekende reden niet doorgaan. Net als in 2021 trouwens.

Dat werd zondagavond ruimschoots goedgemaakt: Balthazar zorgde ervoor dat de 39ste editie van Cactusfestival kon afsluiten met een knaller. De volgende editie vindt plaats op 7, 8 en 9 juli 2023.

Bekijk hier de video die onze festivalreporter Uma ‘De Mol’ Vandemaele maakte van het optreden van Balthazar:



Uma sprak kort voor de show ook even met frontman Maarten Devoldere. Bekijk het interview hier: