Organisatie maakt nu al positieve evaluatie van Cactusfestival: Balthazar afsluiter in het Minnewaterpark

Op de derde en laatste dag van Cactusfestival liep het festivalterrein opnieuw aardig vol. Organisator Patrick Keersebilck blikt nu al tevreden terug op deze zonovergoten editie, die zondagavond afgesloten wordt met Balthazar.

Halfweg de derde festivaldag kan organisator Patrick Keersebilck al een voorlopig eindbalans opmaken. “We zijn heel tevreden over deze driedaagse”, glundert hij. “Qua opkomst zullen we over drie dagen rond de 22 à 23.000 zitten. We zaten er wel wat mee in want het is een hele drukke zomer. Dit weekend was er bijvoorbeeld ook Gent Jazz en morgen komen The Rolling Stones naar het Koning Boudewijnstadion.”

“Zaterdag was de topdag, op een paar honderd tickets na was het uitverkocht. Vandaag verkochten we ongeveer 6.500 tickets. Het festival zorgt telkens voor drie grote stressmomenten: het programma samenstellen, de ticketverkoop en de weersomstandigheden. Het weer was dit jaar fantastisch. Het is uiteraard een cruciale factor voor ons festival, dat volledig in openlucht is.”

Eindigen met een knaller

Vrijdag begon het nochtans in mineur met de last minute afzegging van headliner Robert Plant en Alison Krauss. Zaterdagavond sloot Franz Ferdinand af. “Dat optreden was voor mij tot nu toe het hoogtepunt”, bekent Patrick Keersebilck. “Met Balthazar hopen we deze editie met een knaller te eindigen. We zijn blij dat we na twee coronajaren weer konden organiseren. Dit festival is broodnodig voor de rest van de werking van ons muziekcentrum.”

PVA mocht de laatste festivaldag aftrappen. Zij vielen in voor Traams. PVA is het project van muzikanten Ella Harris, Josh Baxter en Louis Satchell. PVA werd gevolgd door Nordmann. Saxofonist Mattias De Craene – neef van Tim De Craene – gaf na het optreden een backstage interview bij onze festivalreporter Uma ‘De Mol’ Vandemaele.



Na Nordmann sloeg de vlam nog verder in de pan met Arab Strap en Blackwave.