Franz Ferdinand wil komende zomer graag op het Cactusfestival in Brugge spelen

“Kent iemand de organisator van het Cactusfestival? Kunt u hem bellen of we komende zomer opnieuw mogen optreden in Brugge?”, vroeg zanger Alex Kapranos van de Schotse band Franz Ferdinand zaterdagavond tijdens zijn concert op ‘t Zand in Brugge voor De Warmste Week. Zondagavond speelt de Knokse rapper Brihang een thuismatch.

This fire is out of control, I’m gonna burn this city, burn Bruges, zong Alex Kapranos. Het talrijke publiek op ‘t Zand kweelde enthousiast mee. Een fan haalde een kartonnen bord boven, met de woorden: ‘Please return to the Cactusfestival’. De boodschap viel niet in dovemansoren.

Sollicitatie

Alex Kapranos, die overigens vol lof was over de kerstsfeer in Brugge, heeft blijkbaar goede herinneringen aan het concert van Franz Ferdinand in de zomer van 2022 in het Minnewaterpark. Zonder blozen solliciteerde de Schotse zanger voor een plekje op de affiche van het Cactusfestival 2025.

Benieuwd of Tim Beuckels, de nieuwe directeur van Cactus Muziekcentrum op deze vraag zal ingaan. Tot nu toe ligt enkel de komst van The Black Keys, dEUS en Merol voor komende zomer vast.

Stadsfestival

Hoewel de hevige wind de klank op ‘t Zand af en toe parten speelde zaterdagavond, bewees het concert van Franz Ferdinand dat Brugges grootste plein dienst kan doen als de mogelijke locatie voor een nieuw stadsfestival, een van de vele prioriteiten die in de visietekst van het nieuw Brugs stadsbestuur voor de komende zes jaar staat.

Misschien kunnen cultuurschepen Nico Blontrock en burgemeester Dirk De fauw eens ‘piepen’ in de Duitse stad Stuttgart, waar het meerdaags festival Jazz Open plaatsvindt op de historische ‘Schlossplatz’ en wereldsterren optreden met de steun van enkele grote sponsors.

Brihang

De komende uren zijn er voor de vrt micro’s op ‘t Zand opnieuw heel wat live getuigenissen rond eenzaamheid. Straks komt een lid van dansclub Folle et fout uit Meulebeke dansen voor Villa Rozenrood, waar zieke kinderen en hun gezin even op adem kunnen komen.

Zondagavond is het op ‘t Zand vooral uitkijken naar het optreden van Brihang. De Knokse rapper speelt opnieuw een thuismatch, vorig jaar zette hij het plein al in lichterlaaie en zijn concert vorige zomer op Cactus was eveneens indrukwekkend. Hij komt om 20 uur naar ‘t Zand. Brihang paste speciaal voor de kleine Leon (5), een jongetje met kanker, zijn liedje ‘Berg’ aan.

Voordien mag Miss Angel het publiek opwarmen. Om 21 uur zijn Bart Peeters & De Ideale Mannen te gast, een uurtje later sluit Amber Broos met een dj-set de warmste dag af.

Info: www.dewarmsteweek.be