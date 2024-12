Fenne uit Meulebeke danst tijdens De Warmste Week voor Villa Rozenrood

Zondagochtend danste dansclub Folle et Fou uit Meulebeke eventjes op ‘t Zand. De club hield een actie voor Villa Rozenrood in De Panne, waar zieke kinderen even op adem kunnen komen. Die actie leverde 1.024,50 euro op. De leerlingen van De Zessprong in Sint-Andries liepen een warmathon rond hun basisschool. Met als resultaat een cheque van 6.100 euro voor DWW.

De West-Vlaamse Fenne (10) danst bij dansclub Folle et Fou uit Meulebeke. Ze heeft een speciale band met Villa Rozenrood, een van de projecten van De Warmste Week. In Villa Rozenrood kunnen zieke kinderen en hun gezin even op adem komen. Fenne kwam naar Brugge dansen én vertellen wat Villa Rozenrood heeft betekend voor haar intussen overleden zus Leene.

Respijthuis

In combinatie met haar Sinterklaasactiviteit maakte de dansclub Fou op 30 november een schoorsteenparcours waar iedereen kan klauteren op de “daken” en cadeautjes kan gooien in de schoorsteen. De deelname kostte 2,5 euro. Per cadeautje kregen ze een folle et fou gadget. Naast het pietenparcours was er een gezellige bar waar je nog een drankje kon benuttigen voor het goed doel.

Dansclub Folle et Fou aan het werk op ‘t Zand. © screenshot vrt

De actie bracht 1.024,50 euro op voor Villa Rozenrood, een respijthuis voor het hele gezin in De Panne. Het huis biedt gezinnen met zwaar zieke kinderen en jongeren een ontspanningsverblijf aan, met zorg op maat, om hen op adem te laten komen en hun batterijen op te laden.”.

Zus

Fennes mama getuigde voor de micro van vrt: “Vorig jaar is onze oudste dochter Leene overleden, ze had een beperking. Villa Rozenrood was de enige plaats in België waar we met hele gezin op vakantie konden en waar de zorg om Leene wat gedeeld werd. Het werd onze tweede thuis, want anders moesten we zonder Leene op vakantie.”

Waarop daznsclub Folle et Fou danste op ‘t Zand. “In gedachten is Leene er altijd bij, als we dansen”, aldus zus Fenne.

Warmathon

De leerlingen van de Zessprong op het podium van DWW. © screenshot vrt

Ook basisschool De Zessprong uit Sint-Andries toonde zijn warm hart. Alle leerlingen namen op 16 december deel aan een warmathon en liepen toertjes rond de school. Die actie bracht 6.100 euro op.

Info: www.dewarmsteweek.be