Eerste dag op Festival Dranouter is feest voor Heuvellanders: zij mogen gratis binnen

Donderdagavond werd het startschot gegeven van het 49ste Dranouter Festival. De fanfare van Nieuwkerke speelde rond 19 uur een welkomstconcert voor de bezoekers. De Heuvellanders, die op donderdag gratis toegang kregen, trokken richting de Palace.

Daar zorgden diverse DJ’s voor muziek in de tent, buiten waren voldoende eetstandjes voorzien. Er is ook veel meer gelegenheid om je neer te ploffen en te genieten van een drankje en een hapje.

Terrein in deftige staat

Een groep vrienden uit Wijtschate was er vorig jaar ook al bij en wilde zeker dit jaar terugkomen. “Het binnenkomen ging zeker veel vlotter dan vorig jaar, waar we toen drie kwartier moesten aanschuiven voor we op het terrein konden”, vertelt Karin Steyaert. “Het terrein ligt er veel beter bij dan ik had gedacht, met de regen van de laatste dagen”, vult haar echtgenoot Rik aan.

De donderdagavond is gratis voor inwoners van Heuvelland. Dat valt in de smaak, want zo kunnen ze van de sfeer proeven. Het nieuwe dakterras is ook een schot in de roos, je hebt een zicht over de festivalweide en de heuvels… en je krijgt er de muziek gratis bij. (EF)