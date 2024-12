Editie 2025 Labadouxfestival afgelast: Wat dan in 2026?

Het nieuwsfeit van 2024 kregen we via een mail binnen op dinsdag 5 november, namelijk dat Labadoux in Ingelmunster zou verhuizen naar het kasteelpark én ook het tijdstip werd verplaatst. Intussen blijkt dat er helemaal geen festival komt in 2025.

Op de plannen van een nieuwe locatie en datum kwam er al heel veel kritiek. Labadoux bestaat al vanaf 1988 en had al vele jaren een vaste stek op de festivalweide. Plots zou dat terrein niet meer worden gebruikt, maar opteerde de organisatie voor een festival pal in het centrum. “Het kasteelpark is nog géén namiddag open voor wandelaars en daar gaan ze nu drie dagen lang feest vieren”, reageerden ontevreden mensen op sociale media.

“Extra moeilijkheden brengen succesvolle editie in het gedrang”

Stichter en bezieler Jean-Pierre Deven was er ook niet over te spreken dat men verhuisde naar het centrum. “Dat is écht om miserie vragen”, reageerde hij in ons weekblad. Een andere dorpsgenoot zei aan ons: “Een datum tijdens de examens en er is Werchter? Waar zal de jeugd naartoe trekken? En het kasteelpark is een beschermd landschap. Wettelijk kan je daar niet zomaar een festival houden. Labadoux leeft van zijn kampeerders. Waar moeten die naartoe? Op het nieuwe kanaalpark? Dan is dat ook naar de vaantjes na afloop…”

Stil

Er kwam inderdaad heel wat kritiek op deze genomen beslissing. Op zondag 15 december ontvingen we weer een mail van Labadoux met het nieuws dat de editie 2025 niet zou plaatsvinden. “We liepen tegen extra moeilijkheden, onzekerheden en onduidelijkheden aan, die de voorbereiding van een succesvolle editie 2025 in het gedrang brengen. Daarom nemen we in 2025 een bewuste pauze om met voldoende tijd, zorg en aandacht verder te werken aan een vernieuwd concept voor een succesvol en plezant Labadoux”, stond er te lezen.

Geen Labadoux dus in 2025. En in 2026? Kunnen ze weer een driedaagse aanbieden of was de editie 2024 toch de allerlaatste?

We contacteerden de verantwoordelijken voor een reactie op dit ‘nieuwsfeit van het jaar’, maar het bleef stil…