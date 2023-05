Brugse kerstmarkt weer met bekende zwarte containers, maar houten bekleding moet alles aantrekkelijker maken

Houten roosters tegen de zwarte containers, een warmer licht en houten overdekte consumptiezones op de pleinen: dat zijn de ingrediënten die moeten zorgen voor een meer aantrekkelijke ‘gepimpte’ kerstmarkt eind dit jaar. “We hebben besloten om nog drie jaar verder te gaan met de bekende zwarte containers, maar het geheel wordt warmer ingekleed ”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Het zomerseizoen moet nog beginnen, maar het stadsbestuur en partners Brugge Plus en Brugs Handelscentrum zijn al in kerstmarktsfeer. In de vorige jaren was er kritiek op de ‘zwarte containers’ die gebruikt worden als kerstunits.

Het bestuur wil er duidelijk vroeg bij zijn om bijsturingen bekend te maken. “We verkenden grondig verschillende pistes, maar als goede huisvader hebben we toch besloten om de ondertussen bekende containers nog minstens drie jaar te behouden. Het zou financieel echt onverantwoord zijn om die nu zomaar te dumpen. We gaan het geheel wel veel warmer en aantrekkelijker inkleden”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Winterbar

“Brugge Plus stond al in voor de zeer gesmaakte winterbar met schaatspiste aan het Minnewater”, zegt schepen en voorzitter van Brugge Plus Franky Demon (CD&V). “Op algemeen verzoek gaan we die stijl, met veel gebruik van hout, nu ook doortrekken naar de kerstmarkten op de pleinen in de binnenstad.”

Schepen van Toerisme Mieke Hoste (Vooruit) bevestigt dat uit een enquête die bij de bezoekers van Wintergloed werd afgenomen duidelijk naar voor kwam dat mensen de aankleding van de Winterbar aan het Minnewater verkiezen boven de stijl met zwarte containers op de kerstmarkten. “We houden dus rekening met die signalen”, zegt schepen Hoste.

“We hebben ervoor gekozen om de bekende containers nog minstens drie jaar te behouden” – burgemeester Dirk De fauw (CD&V)

Het komt erop neer dat de zwarte containers een houten bekleding krijgen: het gaat hier om latten in roostervorm. Voor de verkopers van kledij en souvenirs komen er houten afdakjes waaraan ze kapstokken kunnen hangen. Zo wordt vermeden dat er bij regenweer allerlei plastic constructies worden aangebracht. Verder krijgen de kabelbruggen een houten bekleding die als toegangsbruggen zullen fungeren. Op elke kabelbrug komt in witte letters het woord Wintergloed. Voor de kerstbomen komen er stevige houten potten zodat die niet langer aan nadars of werfhekken moeten vastgemaakt worden.

Upgrade

“Als organisator van de kerstmarkt werken wij graag in tandem met de stad aan jaarlijkse verbeteringen en dat is dit jaar niet anders”, zegt Dirk Vanhegen, voorzitter van het Brugs Handelscentrum (BHC). “We zijn tevreden met de nieuwe aanpak met veel hout en zullen dit zelf ook overal doortrekken. Zo krijgen ook de toiletwagens en de technische ruimtes diezelfde houten bekleding. We investeren mee in deze upgrade en zullen ook dagelijks twee mensen aan het werk zetten om de orde en netheid op de pleinen te garanderen. De hele upgrade zal verspreid over drie jaar zo’n 200.000 euro kosten. De lichtwandeling Wintergloed valt hier buiten. “De besprekingen voor de lichtwandeling zijn nog bezig, daarover zullen we later nog communiceren”, besluit Brugge Plus-voorzitter Franky Demon.